Silné deště v Mexiku si vyžádaly nejméně 27 životů a další lidé jsou pohřešováni, uvedly v pátek tamní úřady, píše v sobotu agentura Reuters. Přívalové deště zapříčinily několik sesuvů půdy, přerušily dodávky elektřiny v některých obcích a způsobily rozvodnění řek.
V Mexiku zahynulo následkem silných dešťů nejméně 27 lidí
Úřady civilní ochrany ve státě Hidalgo oznámily šestnáct úmrtí a dodaly, že bylo postiženo nejméně tisíc domů a stovky škol. Guvernér státu Puebla Alejandro Armenta sdělil, že nejméně devět lidí zemřelo v důsledku sesuvů půdy a dalších pět bylo hlášeno jako pohřešovaných. Další dvě úmrtí jsou hlášena ze státu Veracruz.
Podle civilní ochrany silně prší ve většině mexických států. Postiženy jsou zejména Veracruz na východě, státy Querétaro a Hidalgo ve středu země a San Luis Potosí na severu.
Lijáky se přehánějí zemí od čtvrtka. „Pracujeme na podpoře obyvatelstva, otevření silnic a obnovení dodávek elektřiny,“ ujistila prezidentka Claudia Sheinbaumová. Ministerstvo obrany uvedlo, že nasadilo téměř pět a půl tisíce lidí, aby pomáhali monitorovat, evakuovat a uklízet postižené oblasti.
Mezitím bouře Raymond a Priscilla přinesly silné deště na poloostrov Baja California a západní pobřeží Tichého oceánu.