Polskou opoziční stranu dostihl skandál s obchody s pozemky z konce její vlády

Předseda nejsilnější polské opoziční strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v pondělí pozastavil členství ve straně dvěma poslancům, Robertu Telusovi a Rafalovi Romanowskému. Reagoval na odhalení médií, že v závěru vlády PiS v roce 2023 ministerstvo zemědělství prodalo soukromé firmě pozemek, přes který má vést důležitá trať. Hodnota pozemku může zakrátko závratně vzrůst, upozornil server Wirtualna Polska.
Pozemek ministerstvo prodalo za 22,8 milionu zlotých (zhruba 130,75 milionu korun), ale už brzy může stát až čtyři sta milionů zlotých (asi 2,3 miliardy korun), napsal portál. Jde totiž o strategickou součást oblíbeného Kaczyńského projektu nového dopravního uzlu CPK, který má vzniknout mezi Varšavou a Lodží. Na nové letiště by měly vysokorychlostní vlaky jezdit právě přes prodaný pozemek.
Aféra podle portálu pobouřila nejvíce právě přívržence PiS, a to přimělo Kaczyńského rázně zareagovat. Exministr zemědělství Telus vydal prohlášení, že o podezřelé transakci neměl pojetí a že Kaczyńského rozhodnutí přijal s pochopením jako výraz péče o důvěryhodnost PiS.
Případ vyšetřuje také prokuratura a protikorupční agentura CBA. A komentují jej vládní politici. Premiér Donald Tusk poznamenal, že jeho předchůdce v čele vlády Mateusz Morawiecki z PiS to „s pozemky vždycky uměl“ a že „když krást, tak samozřejmě v souladu s procedurami“.
Ministr zahraničí Radoslaw Sikorski se vyjádřil ještě přímočařeji: „Zlodějiny toho týmu jsou legendární. Čím víc mluví o vlastenectví, tím víc kradou,“ prohlásil pro televizi TVN 24.