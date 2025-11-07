Po kontaktu s balíčkem na základně u Washingtonu onemocnělo několik lidí

Na americkou vojenskou základnu v Marylandu byl doručen balíček, který obsahoval bílý prášek. Po jeho otevření se udělalo několika lidem nevolno a někteří z nich museli být převezeni do nemocnice, informovala v pátek na svém webu stanice CNN.
Budova na základně Joint Base Andrews byla evakuována poté, co jedna osoba „otevřela podezřelý balíček“, uvedla armáda v prohlášení. Několik lidí bylo transportováno do lékařského centra na základně. Jejich stav zatím není znám, uvedla CNN.
Základna Joint Base Andrews se nachází nedaleko Washingtonu a slouží jako domovské letiště prezidentského speciálu Air Force One.
„Jako preventivní opatření byla tato i sousední budova evakuována a kolem oblasti bylo zřízeno bezpečnostní pásmo,“ uvedla armáda v prohlášení. „Na místo byli vysláni záchranáři, kteří zjistili, že nehrozí bezprostřední nebezpečí, a předali incident úřadu pro zvláštní vyšetřování. Věc se v současné době vyšetřuje,“ píše se dále.
Balíček obsahoval bílý prášek neznámého původu, uvedla CNN s odvoláním na dva zdroje. Předběžné terénní testy nezjistily přítomnost nebezpečných látek, ale vyšetřování pokračuje, řekl jeden ze zdrojů.
Místnost, kde byla obálka otevřena, zůstává uzavřena. Vyšetřovatelé také posuzují politickou propagandu, která byla součástí balíčku, uvedly zdroje CNN.