Pnutí jako na Slovensku, hodnotí komentátor vývoj v českém zdravotnictví

„Během našich náročných vyjednávání s lékařskou komorou a odboráři několikrát padlo, že Slovensko má být naším vzorem tím, jakým způsobem tam byly deklamovány platy,“ zmínil náměstek ministra zdravotnictví Václav Pláteník (KDU-ČSL).

„Ukázalo se, jak velmi nezodpovědné je přistupovat na požadavky odborářů, když na to ten systém a vláda nemají,“ zdůraznil náměstek.

„Česká vláda nebude v žádném případě lákat slovenské lékaře, aby přišli do Česka. To bychom považovali za krajně neetické a držíme palce jak jim, tak slovenské vládě, aby nějakou dohodu nalezli,“ reagoval Pláteník na otázku moderátora ČT Martina Řezníčka, zda by nespokojení slovenští zdravotníci mohli najít práci v tuzemsku.