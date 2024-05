Plné nasazení na jihu. Premiér Módí usiluje o hlasy z bohatší části Indie

V Indii žije přes 1,4 miliardy obyvatel, 969 milionů z nich má volební právo. O vládu v zemi usiluje i v těchto volbách Módí, který coby premiér úřaduje už deset let. Hlas odevzdal ve třetím z celkem sedmi volebních dní, které jsou navíc rozprostřeny do šesti týdnů.

Módí tak vedl kampaň s plným nasazením i na jihu země. Od začátku roku zavítal do tamních regionů celkem dvacetkrát. Oblékal se po místním obyčeji – do bílého hedvábí a typického střihu oděvu. Ačkoliv dlouhodobě prosazuje jako oficiální jazyk hindštinu, projev k tamním obyvatelům si nechal umělou inteligencí simultánně tlumočit do tamilštiny, která je na jihu Indie rozšířená.

Skupina bohatších států z jihu Indie tak vytváří zhruba třicet procent zisku indické ekonomiky. Ženy tam mají lepší přístup ke vzdělání a následnému uplatnění. I proto se obávají ztráty vlivu na celostátní úrovni a volí strany, které jsou vůči Módího BJP v opozici.

„Hrozba, které jižní státy čelí, je daleko větší – je existenční,“ popsal datový analytik a politolog Neelakantan R. S. To, čeho se Indové z jihu obávají, není podle něj to, zda se budou cítit frustrovaní. „Ptají se, zda budou ve společnosti rovnocenným partnerem,“ podotýká. Například za stát Tamilnádu vládní strana neměla v dosluhujícím parlamentu ani jednoho poslance.

Oficiální výsledky voleb v Indii mají být zveřejněny až 4. června. Podle odhadů by se měl Módí stát premiérem i do třetice, jih země ale přesto zůstane zřejmě opoziční. Módího ambice nábožensky a jazykově Indii sjednotit by to tak znovu omezilo.