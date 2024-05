Pět dní smutku a nové volby. Írán hledá náhradu za zesnulého prezidenta

Íránský systém se podle Turečka svým mechanismem v mnohém podobá západním demokraciím, má však i odlišnosti. „V jeho čele stojí nejvyšší vůdce islámské revoluce, což je v tuto chvíli Alí Chámeneí, kterému je už přes osmdesát let. To je nejvyšší autorita režimu. Nicméně prezident zase není ceremoniální kladeč věnců, jak je to v jiných zemích světa. V Íránu je šéfem vlády,“ poznamenal s tím, že íránská ústava nezná funkci premiéra. Je to právě prezident, kdo stojí v čele výkonné moci.

Podle blízkovýchodního zpravodaje ČT Davida Borka nepanuje v zemi „diktatura v pravém slova smyslu“. „Není autokracií, která by byla ovládána jedním člověkem. Je to spíše autoritářský režim, ve kterém, byť nejsou dodržovány politické a občanské svobody, na které jsme zvyklí v Evropě, existuje vnitropolitická diskuze uvnitř režimu. Uvnitř vládních struktur jsou různé kliky, různá spojenectví,” popsal zpravodaj.

„Jistá variabilita v Íránu existuje. Vyvarujme se zplošťujících nálepek, že Írán je teokratická a totalitní diktatura,“ doplnil.

Ať už Raísího funkci převezme kdokoli, zdědí doposud prosazovanou politiku společenských zákazů a omezené mocenské páky. Konečnou rozhodovací autoritou v islámské republice je nejvyšší vůdce. Zahraniční politika, zvláště v regionu, je doménou Islámských revolučních gard, které třímají stále větší moc, napsal server BBC.