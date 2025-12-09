Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté


Zdroj: ČTK, Reuters

Nejméně šest pákistánských vojáků bylo zabito a sedm dalších utrpělo zranění při útoku na kontrolní stanoviště na severozápadě země. Tři policejní a bezpečnostní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že útok provedli islamističtí ozbrojenci napojení na afghánský Taliban.

Útok se odehrál v noci na úterý v okrese Kurram v provincii Chajbar Pachtunchvá u hranic s Afghánistánem. Oficiálně se k němu nikdo nepřihlásil, podle pákistánských bezpečnostních zdrojů ho ale provedli ozbrojenci z militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která je napojena na afghánský Taliban a zastřešuje několik sunnitských islamistických skupin.

Cílem TTP, která je v Pákistánu zakázaná, je svrhnout vládu a nahradit ji vlastní verzí radikálního islámu. Proti státu vede organizace válku již téměř dvacet let.

Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP. Před pěti dny zahynulo pět osob, když ozbrojenci TTP zaútočili na vládní vozidlo v provincii Chajbar Pachtunchvá, v němž jel zástupce regionálního komisaře.

Po ostřelování Afghánistánu s Pákistánem je pět mrtvých a osm zraněných
Afghánci připravují tělo muže zabitého během páteční přestřelky

Útok v okrese Kurram přichází v době, kdy se Pákistán a Afghánistán snaží udržet křehké příměří poté, co si v říjnu střety na hranicích vyžádaly desítky obětí. Šlo o nejhorší vzájemné boje od doby, kdy Taliban v roce 2021 převzal kontrolu nad Kábulem.

Islámábád obviňuje z nárůstu násilí v Pákistánu právě ozbrojence, kteří využívají afghánskou půdu k plánování útoků na bezpečnostní síly za hranicemi. Kábul obvinění popírá s tím, že bezpečnost Pákistánu je vnitřním problémem.

Střety mezi Thajskem a Kambodžou pokračují, zemřelo nejméně deset lidí

Navzdory mezinárodním výzvám ke snížení napětí dále pokračují ozbrojené pohraniční střety mezi Kambodžou a Thajskem. Podle nejnovější bilance při nich zemřelo celkem sedm kambodžských civilistů a tři thajští vojáci, informovala agentura AFP.
před 39 mminutami

Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

Nejméně šest pákistánských vojáků bylo zabito a sedm dalších utrpělo zranění při útoku na kontrolní stanoviště na severozápadě země. Tři policejní a bezpečnostní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že útok provedli islamističtí ozbrojenci napojení na afghánský Taliban.
před 1 hhodinou

Japonsko hlásí po zemětřesení třicet zraněných. Možné jsou další otřesy

Při zemětřesení o síle 7,5 stupně, které v pondělí zasáhlo severovýchod Japonska, utrpělo zranění nejméně třicet lidí. O aktuální bilanci informovala premiérka země Sanae Takaičiová, bezpečnostní složky dříve hovořily o 23 zraněných. Japonská meteorologická služba (JMA) varovala, že v příštích dnech mohou nastat podobné, nebo dokonce silnější otřesy, informovaly agentury Reuters a Kjódó.
02:43Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Trump schválil za „určitých podmínek“ vývoz některých čipů Nvidia do Číny

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to napsal na své sociální síti Truth Social. Doplnil, že o tom již informoval čínského vládce Si Ťin-pchinga, který na zprávy „reagoval pozitivně“. Společnost bude moci podle zpravodajských agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.
00:06Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Unijní podpora Ukrajiny je neochvějná, uvedli po schůzi se Zelenským lídři EU

Unijní podpora Ukrajiny zůstává při pokračujících mírových rozhovorech neochvějná, shodli se po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová a předseda Evropské rady António Costa. Zelenskyj označil společný postup se zástupci Evropské unie (EU) a generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem za koordinovaný a konstruktivní, uvedly agentury Reuters a DPA.
01:33Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ukrajinky se v armádě uplatňují jako pilotky dronů

Jedním z největších problémů ukrajinské armády je nedostatek vojáků. Už od začátku plnohodnotné ruské invaze proto v uniformách slouží i značné množství žen – často v první linii. Tam se ale musely potýkat s tím, že některé z nich měly problém s fyzickou náročností. Ženy proto hledají uplatnění například jako operátorky a pilotky dronů či spojařky. V současnosti slouží přes sedmdesát tisíc Ukrajinek, což je o pětinu více než před čtyřmi roky. A pět a půl tisíce z nich v první linii. S hledáním pozice, na kterou se nejlépe hodí, jim dokáže pomoci armáda.
před 2 hhodinami

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné

Severovýchod Japonska zasáhlo zemětřesení o síle přes sedm stupňů, uvedla podle světových agentur Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až 7,6 stupně. JMA zároveň varovala před velkými vlnami tsunami, následně ale varování snížila na doporučení, aby se lidé zdržovali mimo pobřeží, následně jej úplně odvolala. Úřady hlásí podle agentury AP přes dvacet zraněných.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Státy EU se shodly na migračním fondu solidarity pro 2026. Česko platit nemusí

Státy EU dosáhly politické dohody na zřízení takzvaného fondu solidarity pro rok 2026, který je součástí migračního a azylového paktu EU. Ministři vnitra na pondělním jednání v Bruselu rovněž potvrdili, že Česká republika je pro toto období osvobozena od solidárního příspěvku díky množství uprchlíků z Ukrajiny, kteří mají v zemi dočasnou ochranu. Unijní ministři se také shodli na rychlejším a efektivnějším navracení migrantů.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami
