Ozbrojenci v Pákistánu zabili šest vojáků, zřejmě útočili islamisté

Nejméně šest pákistánských vojáků bylo zabito a sedm dalších utrpělo zranění při útoku na kontrolní stanoviště na severozápadě země. Tři policejní a bezpečnostní zdroje podle agentury Reuters uvedly, že útok provedli islamističtí ozbrojenci napojení na afghánský Taliban.
Útok se odehrál v noci na úterý v okrese Kurram v provincii Chajbar Pachtunchvá u hranic s Afghánistánem. Oficiálně se k němu nikdo nepřihlásil, podle pákistánských bezpečnostních zdrojů ho ale provedli ozbrojenci z militantní organizace Tehríke Taliban Pákistán (TTP), která je napojena na afghánský Taliban a zastřešuje několik sunnitských islamistických skupin.
Cílem TTP, která je v Pákistánu zakázaná, je svrhnout vládu a nahradit ji vlastní verzí radikálního islámu. Proti státu vede organizace válku již téměř dvacet let.
Neklidný severozápad Pákistánu je častým dějištěm útoků připisovaných TTP. Před pěti dny zahynulo pět osob, když ozbrojenci TTP zaútočili na vládní vozidlo v provincii Chajbar Pachtunchvá, v němž jel zástupce regionálního komisaře.
Útok v okrese Kurram přichází v době, kdy se Pákistán a Afghánistán snaží udržet křehké příměří poté, co si v říjnu střety na hranicích vyžádaly desítky obětí. Šlo o nejhorší vzájemné boje od doby, kdy Taliban v roce 2021 převzal kontrolu nad Kábulem.
Islámábád obviňuje z nárůstu násilí v Pákistánu právě ozbrojence, kteří využívají afghánskou půdu k plánování útoků na bezpečnostní síly za hranicemi. Kábul obvinění popírá s tím, že bezpečnost Pákistánu je vnitřním problémem.