Operace v Rusku zvedla ukrajinskou morálku, soudí Bartošek

Za zcela zásadní považuje posílení bojového ducha Ukrajinců. Vojenská operace na území Ruska podle něj zvedla morálku ukrajinské armády i samotných Ukrajinců. Přinesla jim poznání, „že jsou schopni uspět a dosáhnout vítězství a postupovat.“ To je důležité v kontextu toho, že dosud dlouho drželi své pozice nebo částečně ustupovali.

Významné je rovněž to, že ukrajinští vojáci poslali jasný vzkaz i spojencům Kyjeva, aby zintenzivnili podporu Ukrajiny. Je to také vzkaz obyvatelům Ruska, že jejich agresivní jednání „nebude nikdo tolerovat“ a že musí být připraveni na to, že „jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“

Dále Bartošek zmínil, že územní zisky v Rusku umožní mít Kyjevu „silnější převodovou páku při vyjednáváních“.