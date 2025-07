Nová Muskova strana může být „určitým škůdcem“, míní amerikanista Kozák

Americký miliardář Elon Musk o víkendu oznámil na své sociální síti X založení nové politické strany, která má nést název Amerika. Podle amerikanisty Kryštofa Kozáka z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy může Muskovo uskupení „odčerpat hlasy“ i Republikánské straně prezidenta Donalda Trumpa. Výhodné by to dle Kozáka mohlo být pro demokraty, pro které by bylo snazší porazit rozdělené republikány.