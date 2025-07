Na dotacích Muskovi by se dalo ušetřit, napsal Trump

Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že úřad pro zefektivnění státní správy DOGE by měl přezkoumat dotace pro firmy Elona Muska, který donedávna sám skupinu pro zeštíhlení výdajů vedl. Ředitel automobilky Tesla a vesmírné společnosti SpaceX vzápětí na své síti X šéfa Bílého domu vyzval, ať mu tedy všechny subvence zruší.

„Elon možná dostává větší dotace než jakýkoliv člověk v historii, a to o dost, a bez subvencí by Elon nejspíš musel zavřít krám a vrátit se domů do Jihoafrické republiky,“ napsal Trump na své sociální síti Truth Social.

„Už žádné starty raket, satelity ani výroba elektromobilů — a naše země by ušetřila majlant. Možná bychom měli nechat DOGE, aby se na to pořádně podíval? Moc peněz k ušetření!“ uvedl Trump.

„Doslova říkám, zrušte to všechno, hned,“ reagoval na Trumpův příspěvek Musk.