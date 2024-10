Nečinnost libanonské armády má svůj důvod. Je slabá a má svázané ruce

„Izrael v minulosti do Libanonu vpadl několikrát, měl tam svoje cíle a málokdy se mu je podařilo naplnit, přestože okupoval jižní část země po více než dvě dekády. Takže v mnoha Izraelcích to, že armáda opět vstupuje do Libanonu, probouzí nepříjemné vzpomínky. Tyto operace často trvají dlouho a znamenají obrovské ztráty na životech civilistů,“ poznamenala ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

Současný politický režim země ale symbolizuje křehká rovnováha mezi představiteli různých komunit. Armáda je ústavně podřízena politickým institucím, jejichž členové mají vzájemně protichůdné názory na probíhající krizi.

„Pokud někdy dojde k pozemnímu útoku, jednotky rozmístěné na jihu by se měly bránit a měly by bránit libanonské území prostředky, které mají k dispozici,“ pokračoval generál Helou. „V zásadě by však měly jen spolupracovat s UNIFIL a nepoužívat sílu. Není to tedy žádná úderná jednotka,“ dodal.

V tomto kontextu je důležité zdůraznit i to, že podle zmíněné rezoluce č. 1701 měl Hizballáh stáhnout své ozbrojené skupiny z jižního Libanonu a zejména své raketové systémy schopné zaměřit se na Izrael – to se ale nestalo.