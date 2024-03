Na ten příběh by se nemělo nikdy zapomenout, říká Milena Fleischmannová, jedno z „Wintonových dětí"

Vzpomíná také, že s sebou měla tříapůlletou sestru, která neplakala, ale vůbec nemluvila. „A ona tvrdí, že z toho asi měla ohromný šok, protože po mnoha letech, když se o tom bavila, se jí řeklo, že se asi zlobila na svojí matku,“ říká Milena Fleischmanová, dnes Lady Milena Grenfell-Baines, jedno z 669 dětí zachráněných sirem Nicholasem Wintonem.

Podle ní by se na tento příběh nikdy nemělo zapomenout. I proto je ráda, že se na plátnech před nedávnem objevil znovu – v podání Antonyho Hopkinse ve filmu Jeden život. „On právě chtěl vidět ty originální dokumenty. A když jsem na to koukala, tak jsem vážně koukala na Nickyho Wintona.“

Lady Milena Grenfell-Baines vzpomíná: „Winton říkal, we never learn anything from history. Že se nikdy nenaučíme nic z minulosti“. A dodala, že „člověk vůbec nechápe, proč se ty lidi pořád perou, svět je krásný a proč ho neužívají.“