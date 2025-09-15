Čína se potýká s klesající porodností. Zatímco dětí v domácnostech ubývá, jejich místo stále častěji zaujímají psi a kočky. Podle odhadů jich už loni bylo víc než dětí mladších čtyř let a do roku 2030 má být jejich počet dokonce dvojnásobný oproti batolatům. Spolu s tím rychle roste trh s produkty a službami pro domácí mazlíčky.
Na místo dětí si Číňané pořizují domácí mazlíčky
„V lockdownech za pandemie si lidé uvědomili, jak důležitá je společnost, a začali si pořizovat psy a kočky. Dřív to byla jen zvířata. Teď jsou členové rodiny,“ popsala majitelka obchodu s potřebami pro domácí mazlíčky v Pekingu.
Když před deseti lety čínská vláda uvolnila politiku jednoho dítěte, začali výrobci dětského zboží masivně investovat do továren i nových produktů. Investice tehdy stouply o třetinu. Očekávaný babyboom se však nedostavil.
Místo dětí se totiž stále více Číňanů soustředí na péči o zvířata. „Každý měsíc mu platím koupání, pak dopravu, jídlo, hračky. Celkem to stojí deset tisíc korun měsíčně. Nemyslím si, že to je plýtvání. Děti nemám a je členem rodiny,“ uvedl Wong, majitel psa z Hongkongu.
„Mazlíčková ekonomika“ zažívá boom
Podle investorů má takzvaná „mazlíčková ekonomika“ hodnotu 49 miliard dolarů. Věnuje se jí čím dál tím víc čínských firem, které vytěsňují ty zahraniční. Těží z chybějící regulace, jelikož jim nehrozí tresty za nekvalitní a závadné zboží.
Státní televize varovala před krmivem se škodlivými přísadami. Zaměstnanci velkého čínského výrobce přiznávají, že jediná pravdivá informace na obale je hmotnost.
„Používáme nejlevnější suroviny a přidáváme smektu, aby zvířata neměla průjem,“ uvedla v televizi zaměstnankyně továrny na krmivo ve městě Sing-tchaj
V Číně dnes existuje pět milionů firem nabízejících služby pro domácí mazlíčky – od salónů a akupunktury po pohřební ústavy. Nabídka zahrnuje balzamování, zpěv buddhistických mnichů či komunikaci s duchem uhynulého zvířete prostřednictvím média. Podobné obřady vyjdou na desetitisíce korun.
Součástí trhu jsou i cestovní kanceláře organizující letecké zájezdy pro zvířata nebo školky, kde majitelé za denní program platí až patnáct set korun. To je víc než v případě péče o dítě.