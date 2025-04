Na Expo se vydá česká výprava po vzoru slavné Expedice Sakura 1970

„Holanďani pojedou na kolečkových bruslích do Ósaky, někdo letí balónem, někdo se chce pustit nějakou malou lodí přes oceán,“ vzpomíná na tehdejší plány Thoma. „My jsme tenkrát byli pobláznění autostopem, dělali jsme různé přebory. Tak my bychom jeli autostopem,“ dodává.

Před 55 lety bylo cestování pro většinu lidí snem a výstava pro obyčejné Japonce kukátkem do světa. Fotograf a publicista Zdeněk Thoma s kamarády reagovali na výzvu japonské televize a vydali se na ni stopem v rámci Expedice Sakura 1970.

Překvapení v Japonsku

Členům expedice stačily dva dolary na den. Přes Balkán, Írán a Afghánistán se za pět měsíců dostali do Singapuru a dál přes Hongkong lodí do Japonska. Pro místní obyvatele byli zjevením. „Museli jsme poučovat lidi, co je stop, chtěli nás vozit na nádraží,“ říká Thoma.