Matky školáků se nebojí vyčíst Beslan Putinovi do očí, říká expertka Skálová

I přes všechny perzekuce se matky školáků zabitých před dvaceti lety v Beslanu nebojí vyčíst ruskému vládci Vladimiru Putinovi do očí nepovedený pokus o záchranu rukojmí. V Událostech, komentářích to uvedla bývalá vedoucí Východoevropského programu Člověka v tísni Ivana Skálová. Beslanské ženy podle ní cítí frustraci z toho, že Moskva případ dosud řádně neprošetřila a nepotrestala viníky. V severoosetském Beslanu zemřelo 334 rukojmí, z toho 186 dětí.

Lidé o události chtěli hovořit, protože měli pocit, že se jim nedostalo příliš pozornosti, vzpomíná Skálová. „Měli pocit, že to je proto, že se o té jejich tragédii vlastně neví, takže vyhledávali jakoukoli příležitost své příběhy vyprávět. A my jsme jim to tímto způsobem chtěli umožnit. Během rozhovorů i po nich bylo vidět, jakou úlevu prožívají, jak to ze sebe mohli trochu setřást,“ uvedla pracovnice Člověka v tísni.

Všechny příběhy považuje za silné, jeden byl ale trochu jiný. „Byla to paní, jejíž syn šel tehdy do první třídy a jeho tělo nebylo rodičům nikdy předáno. Ona dodnes věří, že ti teroristé jejich syna odvedli a je stále někde živý a čekají každý den, kdy se objeví za dveřmi. Dodnes neuvěřili tomu, že tam zahynul,“ říká Skálová.

Od dokumentu uplynulo deset let, pro příbuzné obětí se ale mnoho nezměnilo, soudí Skálová. „Asi jedině to, že je navštívil (ruský vůdce Vladimir) Putin, který se do této doby ukázal v Beslanu pouze dvakrát, a to dosud ani jednou ve dny vzpomínek, takže to je možná jediný posun. Ale nemyslím si, že to cokoli může změnit na jejich pocitech frustrace, že nikdo nebyl nikdy potrestán za celou tu nepodařenou akci,“ konstatovala.

Přestože Evropský soud pro lidská práva rozhodl v prospěch pozůstalých a nařídil ruskému státu nové vyšetřování, tak k němu nikdy nedošlo, připomíná Skálová.

„Tyto ženy ztratily to nejcennější, co měly, a ony to celých dvacet let vyčítají Putinovi a celému vedení Ruska. Vyčítají mu to klidně i do očí a vlastně skoro nic je nezastaví, přestože perzekuce, kterými si prošly, jsou pro nás nepředstavitelné. Ony říkají, že nemají co víc ztratit,“ podotkla pracovnice Člověka v tísni.