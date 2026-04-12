VideoMagyar má šanci vyhrát maďarské volby, shodují se Vondra, Telička a Joch


před 7 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Nedělní debata s Alexandrem Vondrou, Pavlem Teličkou a Romanem Jochem
Zdroj: ČT24

Hosté Nedělní debaty shodně předpokládají, že maďarské volby spíše vyhraje opoziční lídr Péter Magyar, a mohl by tak po šestnácti letech vystřídat ve vedení země Viktora Orbána, byť „politickou revoluci“ čekat nelze. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, bývalý eurokomisař Pavel Telička a ředitel Občanského institutu Roman Joch mluvili v debatě také o tom, zda považují současné Maďarsko za autoritářský stát, a jak by se pod premiérem Magyarem mohla změnit zahraniční politika země.

Speciál
Vše o maďarských volbách na webu ČT24
Shromáždění v Budapešti na podporu Viktora Orbána

Výběr redakce

Maďaři volí parlament. Rýsuje se rekordní účast

Maďaři volí parlament. Rýsuje se rekordní účast

06:00Aktualizovánopřed 28 mminutami
Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

Čtyři CHKO slaví 50 let, vyhlašování nových provázejí spory

před 7 hhodinami
Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

Magyar v závěru kampaně hlásil brzký konec Orbána. Ten mluvil o míru

před 16 hhodinami
Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami
Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

Inflace i vysoké životní náklady mohou ovlivnit výsledek maďarských voleb

před 18 hhodinami
Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

Volby by podle modelu Kantaru vyhrálo ANO. Motoristé si pohoršili

před 19 hhodinami
V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

včeraAktualizovánopřed 22 hhodinami
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

včera v 08:00

Aktuálně z rubriky Svět

VideoMagyar má šanci vyhrát maďarské volby, shodují se Vondra, Telička a Joch

Hosté Nedělní debaty shodně předpokládají, že maďarské volby spíše vyhraje opoziční lídr Péter Magyar, a mohl by tak po šestnácti letech vystřídat ve vedení země Viktora Orbána, byť „politickou revoluci“ čekat nelze. Europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra, bývalý eurokomisař Pavel Telička a ředitel Občanského institutu Roman Joch mluvili v debatě také o tom, zda považují současné Maďarsko za autoritářský stát, a jak by se pod premiérem Magyarem mohla změnit zahraniční politika země.
před 7 mminutami

Íránci USA nevěří, řekl po krachu jednání Ghálíbáf

USA nebyly při mírových rozhovorech v Pákistánu schopny navzdory konstruktivním návrhům získat důvěru Íránců. Podle AFP to sdělil šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Podle amerického viceprezidenta JD Vance se nepodařilo Teherán přimět k závazku, že nebude vyvíjet jaderné zbraně. Některé západní země včetně Velké Británie a Austrálie vyjádřily zklamání. Pákistán vyzval k dodržování příměří.
04:03Aktualizovánopřed 19 mminutami

Maďaři volí parlament. Rýsuje se rekordní účast

O svém nadcházejícím vítězství v maďarských parlamentních volbách v neděli ve volebních místnostech shodně hovořili premiér Viktor Orbán i opoziční lídr Péter Magyar. Účast ve 13:00 přesáhla 54 procent, před čtyřmi lety to bylo čtyřicet procent.
06:00Aktualizovánopřed 28 mminutami

Ukrajina a Rusko hlásí tisíce případů porušení klidu zbraní

Rusové porušili velikonoční příměří ve 2299 případech, Ukrajinci v 1971, obvinily se vzájemně ukrajinská armáda a ruské ministerstvo obrany. Ukrajinští vojáci zveřejnili i video zobrazující zabití jejich spolubojovníků, kteří měli evakuovat zraněné obránce. Kyjev podle Moskvy udeřil na Bělgorodskou a Kurskou oblast. Kreml nechce klid zbraní prodloužit, jak by si přál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
09:13Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Izrael zničil „připravený“ raketomet v Libanonu

Izraelská armáda tvrdí, že zasáhla raketomet na jihu Libanonu, který byl připravený k odpalu směrem na židovský stát. Uvedla to stanice BBC. Nejnovější údery židovského státu si podle al-Džazíry vyžádaly mrtvé, teroristické hnutí Hizballáh poslalo drony na sever Izraele. Stále není jasné, zda se dočasné příměří mezi USA a Íránem vztahuje i na Libanon. Sobotní jednání v Pákistánu navíc selhala.
08:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoFalešná videa v maďarské kampani bavila i děsila

V Maďarsku se před volbami šířila videa vytvořená umělou inteligencí. Falešné nahrávky mají pobavit, dojmout, znejistit i vyvolat obavy. Fidesz premiéra Viktora Orbána straší Bruselem či Ukrajinou, opozice vytáhla třeba nízké důchody. Dlouho bylo tématem i možné kompromitující video na lídra opoziční Tiszy Pétera Magyara. Z TikToku zmizely v poslední době desítky falešných účtů politiků – včetně videí, které zhlédly tisíce lidí.
před 7 hhodinami

Nejméně 30 mrtvých si vyžádala tlačenice v haitské pevnosti Citadelle Laferrière

Nejméně 30 lidí zemřelo při sobotní tlačenici v historické pevnosti Citadelle Laferrière na severu Haiti. Podle agentury AP to oznámily místní úřady, které upozornily, že počet obětí by se ještě mohl zvýšit. Podle AP patří památka z počátku 19. století, kdy karibská země získala nezávislost na Francii, mezi nejoblíbenější turistické atrakce na Haiti.
05:04Aktualizovánopřed 9 hhodinami

Jednání Američanů s Íránci má i přes „neshody“ pokračovat, tvrdí Teherán

V Islámábádu skončilo další kolo mírových rozhovorů mezi Íránem, USA a Pákistánem. Agentura AP s odkazem na Bílý dům píše, že američtí zástupci s íránskými protějšky jednají „tváří v tvář“. Podle íránské agentury Tasním panují v jednáních neshody zejména ohledně Hormuzského průlivu. Americký viceprezident JD Vance i delegace z Teheránu předtím hovořili s pákistánským premiérem Šahbázem Šarífem. Nejmenovaný americký činitel podle agentury Reuters popřel dřívější zprávy médií, že USA uvolnily některá íránská zmrazená aktiva.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Načítání...