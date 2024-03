Loď narazila do klíčové podpěry, k takové nehodě by vůbec nemělo dojít, míní experti o pádu mostu v Baltimoru

Loď Dali po nárazu do pilíře mostu

Pro most v americkém Baltimoru se stalo osudným, že loď narazila do pilíře, který podpíral hlavní mostní pole, pokud by k nárazu došlo na kraji, mohla být situace příznivější, míní Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT. Bývalý kapitán dálné plavby Jindřich Vodička se pozastavil nad tím, jak se vůbec něco takového mohlo stát. Komerční lodě podle něj doprovázejí v USA místní lodivodi, kteří perfektně znají plavební dráhu a cestu lodi de facto řídí.

„Došlo k nárazu poměrně velké lodi do podpěry, která podpírá hlavní mostní pole o rozpětí 366 metrů. Došlo k poškození podpory a konstrukce při takto zvýšeném rozpětí není schopna přenášet své zatížení a propadá se. Došlo k porušení horního i dolního pasu i na druhé straně mostního pole. Je možné, že došlo ke smeknutí z ložisek i na pravé straně, které pak následně vedlo ke kolapsu krajního pole,“ popsal specialista na ocelové a dřevěné mostní konstrukce Ryjáček. „Samozřejmě tam došlo i k přerozdělení namáhání od podporových částí do středu rozpětí. Jedná se o trámovou spojitou konstrukci s náběhy, která má vysoké namáhání právě v nábězích nad podporami. Při kolapsu hlavního mostního pole dojde k přerozdělení směrem do středu rozpětí, což pak ta konstrukce už nemusí unést,“ pokračoval expert.

Fakta Termíny ohledně mostní konstrukce mostní pole – označení části mostu ležící mezi sousedními podpěrami nebo ložisky mostní ložisko – přenáší zatížení z nosné konstrukce do mostních podpěr, může být pevné i pohyblivé mostní podpěra – podpírá svrchní stavbu mostu a přenáší zatížení do základové půdy mostní opěra – označení krajní podpěry mostu

Podle něj bylo rozhodující, že loď narazila právě do podpěry hlavního mostního pole. „Tato podpora je kritické a rozhodující místo. Pokud odstraníte podporu nebo pylon, pilíř i jiného typu mostu, tak ta konstrukce většinou nemá šanci takové namáhání přenést. Pokud by to byla opěra někde na konci, tak by to byla příznivější situace,“ uzavřel Ryjáček.

Bývalý kapitán dálné plavby: K takové havárii by nemělo dojít Podle bývalého kapitána dálné plavby Vodičky je celkem záhadou, jak mohla loď do podpěry narazit. „V těchto vodách jsou Američané velice opatrní při plavbě komerčních lodí. Loď musí mít vždy na palubě amerického lodivoda. Ten sice není odpovědný za plavbu lodi, odpovědnost zůstává na kapitánovi a důstojníkovi, který má právě službu, ale ten Američan vlastně – ne de iure, ale de facto – tu loď řídí. Američtí lodivodi jsou zkušení, znají tato místa, měli by tu loď řídit naprosto profesionálně v plavební dráze a nemělo by k takové havárii dojít.“ Vodička připustil, že s takto velkou lodí se složitě manévruje, neboť má mimo jiné velkou setrvačnost. Zároveň je ale její rychlost přizpůsobena plavební dráze. „Plavební dráha je vytvořena tak, aby i velké lodě mohly bezpečně a včas změnit kurz či rychlost a vyhnuly se podobným kolizím.“

Stach: Most je důležitou dopravní tepnou Most byl otevřený v roce 1977 a pojmenovaný pro Francisi Scottovi, autorovi slov americké státní hymny. Pro Baltimore je velmi důležitý, uvedl člen vědecké redakce ČT Daniel Stach. „Pro Baltimore je tento most naprosto klíčový, přechází přes něj obrovské množství zboží a je na něj také navázána spousta pracovních míst. Podle oficiálního webu jde přímo o více než patnáct tisíc pracovních míst, kromě nich je na něj navázáno dalších čtyřicet tisíc pracovních míst,“ dodal Stach. Most je i důležitou dopravní tepnou. „Je to náběh na takzvanou interstate, tedy mezistátní silnici, navádí auta potom dál, a proto je to důležitá spojnice. Navazuje na další dopravní uzly, skrz které lze Baltimore objet, ale hlavně na další části, které vedou do Annapolis a dál na jih, ať je to Washington, nebo další části USA,“ uzavřel redaktor ČT.