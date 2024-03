V Baltimoru po pádu mostu pátrají po přeživších

Dva a půl kilometrů dlouhý silniční most v americkém Baltimoru se zřítil poté, co do něj narazila kontejnerová loď Dali plující pod singapurskou vlajkou. Oba lodivodi i zbytek posádky jsou v pořádku, uvedl Reuters. Podle hasičského sboru se ve vodě nachází až dvacet lidí a několik vozidel. Do mostu narazila loď, která před lety způsobila kolizí škody v Antverpách.