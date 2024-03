Neštěstí stihlo Morandiho most v Janově, tragédie se odehrála i na konstrukci v Gudžarátu

Do řeky Douro v severním Portugalsku spadl 4. března 2001 autobus a dva osobní automobily poté, co se zřítil kovový most, po němž právě přejížděly. Zahynulo 59 lidí, rozbouřené vody řeky způsobily, že obětem prakticky nebylo možné pomoci.

Dálniční most přes řeku Arkansas ve městě Webbers Falls ve státě Oklahoma se v délce asi 150 metrů 26. května 2002 propadl, když do mostního pilíře v bouři narazil prázdný říční člun pro přepravu ropných produktů. Nehoda měla 14 obětí.