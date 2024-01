Letošní rok bude opět turbulentní, bezpečnostní situace ve světě se nezlepší, míní Lipavský

před 39 m minutami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24 – Jan Lipavský (2. 1. 2024) (zdroj: ČT24)

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) očekává, že letošní rok bude v mezinárodních vztazích stejně turbulentní, jako byly dva roky předcházející. Řekl to v Interview ČT24. Varoval před takzvanou únavou z ruské války proti Ukrajině, neboť jde podle něj ve skutečnosti o únavu z hrozícího nebezpečí, kterému bychom mohli podlehnout. V souvislosti s nepodloženým obviněním ze strany Moskvy, že Ukrajinci zabili v ruském Bělgorodu civilisty pomocí raketometů české výroby, Lipavský konstatoval, že čím horší věci Moskva páchá, tím víc špíny hází na ostatní.

„Očekávám, že rok 2024 bude na mezinárodní scéně turbulentní, tak jako roky 2022 a 2023,“ nastínil šéf české diplomacie. „Jsou aktéři ve světě, kteří se rozhodli, že budou testovat hranice mezinárodního řádu, že budou testovat, kam mohou zajít. Je to Rusko, vidíme to na Blízkém východě, Čína například dělá různé kroky v Jihočínském moři, můžeme tam vidět různé tlaky, v Africe vidíme celou řadu bezpečnostních pučů,“ uvedl příklady. „Bezpečnostní situace nebude lepší a my se musíme – jako Česko a jako Evropa – podle toho umět zařídit, abychom ubránili naši bezpečnost, naši prosperitu, náš způsob života,“ shrnul výhled na začínající rok ministr zahraničí. „Nám se podařilo to – a věřím, že v tom budu pokračovat – abychom byli plnohodnotnou součástí společenství zemí, které brání principy, na kterých stojí naše bezpečnost, ať už v Evropské unii nebo v Severoatlantické alianci,“ odpověděl Lipavský na otázku, co se v uplynulém roce povedlo české diplomacii. Česko je podle něj ve světě „rozumným hlasem“, který vysvětluje, proč je důležité podporovat Ruskem napadenou Ukrajinu. „Často se mluví o únavě z války na Ukrajině. Ale pokud budeme unavení z toho, že nám hrozí nebezpečí, potom tomu nebezpečí podlehneme.“ Ruský diktátor Vladimir Putin chystá podle něj v tomto ohledu „budíčky“. Lipavský tak narážel na masivní útoky na ukrajinská města, které míří na civilní cíle. „Dělají to záměrně, aby vyvolali teror a strach. Tomu nesmíme podlehnout. Naopak je to pro nás motivace, abychom Rusko zastavili na Ukrajině a nedovolili mu pokračovat dále do Evropy.“

„Čím větší pras*rnu v Moskvě dělají, tím více lžou a tím horší špínu kydají na ostatní“ Jedním z témat rozhovoru byla také reakce české diplomacie na požadavek Ruska, aby zástupce Prahy vysvětlil na zasedání Rady bezpečnosti OSN české dodávky zbraní Ukrajině. Rusko jednání svolalo koncem minulého týdne kvůli náletu na Bělgorod, z kterého obvinilo Ukrajinu a v souvislosti s nímž bez důkazů tvrdilo, že Ukrajinci použili i raketomety české výroby. Česká diplomacie se jednání odmítla účastnit se zdůvodněním, že nebude sloužit ruské propagandě. Moskva tvrdí, že Ukrajinci při útoku zabili přes dvacet lidí. Ukrajinská média ale s odvoláním na své zdroje z bezpečnostních složek napsala, že ukrajinské síly útočily na armádní cíle v Bělgorodské oblasti a že výbuchy a požáry v Bělgorodu zapříčinila neprofesionalita ruské protivzdušné obrany. „Když použiju trochu ostřejší slovník, tak čím větší pras*rnu v Moskvě dělají, tak tím více lžou a tím horší špínu poté kydají na ostatní,“ reagoval Lipavský na otázku, kde se bere v Moskvě opovážlivost vyslat takový požadavek za situace, kdy páchá útoky na civilní ukrajinské cíle, a proč takový požadavek směrovalo Rusko zrovna Česku. Ministr připomněl, že Rusko se tak vůči Česku nezachovalo poprvé. „Zažili jsme to v kauze novičok, kdy bylo Česko obviněno z toho, že se zde měl vyrábět nějaký jed, který oni použili pro útok na britské půdě,“ narážel na případ otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. „Takže dnes vypráví různé pohádky o tom, že my se na něčem podílíme nebo nepodílíme. Samozřejmě jsou to nesmysly.“ Rusko má jako stálý člen Rady bezpečnosti OSN legitimní nárok svolat její jednání za účelem, za kterým ho svolalo, připustil Lipavský. „Ale rozhodně není naším úkolem, abychom tam v roli nějakého statisty poslouchali ty lži,“ dodal s tím, že pokud by se Česko jednání zúčastnilo, stalo by se tak v ruské režii, což nepovažuje za výhodné. V souvislosti s úderem v Bělgorodské oblasti pak připomněl, že ukrajinské útoky na ruské území jsou naprosto legitimní. „Je jasné, kdo je agresor a kdo oběť. Ukrajina má právo na sebeobranu a bylo několikrát potvrzeno, že i včetně úderů, které se odehrávají na ruské straně. V tomto případě to byly údery směřující proti odpalovačům raket, které mířily na Charkov, to je nevyhnutelné.“