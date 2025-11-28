Kvůli útokům na kostely na jihu Španělska nařídil soud muži psychiatrickou léčbu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Soud v Madridu v pátek nařídil psychiatrickou léčbu v zařízení s ostrahou muži, který v roce 2023 zaútočil na kostely ve městě Algeciras na jihu Španělska. Při útoku zahynul kostelník a další dva lidé včetně místního kněze byli zraněni, uvedla agentura EFE. Soud rozhodl, že muž nejednal s teroristickými úmysly.

Odsouzenému soud nařídil psychiatrickou léčbu, která by mohla trvat až třicet let, pokud soudy nerozhodnou o dřívějším propuštění. Podle soudu muž trpěl během činu „akutní psychickou nedostatečností“, takže byl nepříčetný. Podle soudu je však muž nebezpečný pro společnost, proto se musí léčit v zařízení s ostrahou.

Obžaloba tvrdila, že muž se dopustil činu s teroristickými úmysly, a proto pro něj žádala až padesát let vězení. To ale soud vzhledem k psychickému stavu obviněného během činu odmítl.

Již dříve média napsala, že pachatel útoku na dva kostely v centru města Algeciras v lednu 2023 byl Maročan, který v zemi pobýval bez povolení. Někteří svědci tvrdili, že útočník se po činu modlil a před útokem volal Alláh je veliký. Řada španělských médií ho proto označovala za džihádistu či údajného džihádistu.

Muž, který ve Španělsku útočil v kostelech, čekal na vyhoštění do Maroka
Svíčky zapálené za oběti po útocích na kostely ve španělském městě Algeciras, leden 2023

