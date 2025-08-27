Americká Federální agentura pro řešení krizových situací (FEMA) suspendovala přibližně tři desítky zaměstnanců kvůli otevřenému dopisu Kongresu, ve kterém tito lidé kritizovali administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Vláda podle nich oslabila schopnost země potýkat se s hurikány a dalšími přírodními katastrofami. Zaměstnanci varovali, že přístup současného vedení FEMA by mohl vést ke katastrofě na úrovni hurikánu Katrina.
Kvůli kritice americké vlády suspendoval úřad FEMA zaměstnance
K dopisu se připojilo 182 současných a bývalých zaměstnanců FEMA, přičemž 36 z nich se podepsalo jménem, zatímco zbytek svou identitu skryl kvůli obavám z odvety. Zaměstnanci, kteří se podepsali, v úterý obdrželi e-mail s oznámením, že byli „s okamžitou platností a až do odvolání přeřazeni na placené administrativní volno“, napsal deník The New York Times (NYT).
Zaměstnanci v dopise kritizovali Trumpův plán drasticky zredukovat agenturu FEMA a přesunout větší odpovědnost za řízení postupu při katastrofách na jednotlivé státy. Rovněž se postavili proti krokům vlády směřujícím k ukončení výzkumu změn klimatu a kritizovali představitele, včetně ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemové, jejíž úřad na agenturu dohlíží, za jejich vedení.
Pracovníci FEMA v dopise vyjádřili naději, že jejich varování „přijde včas, aby se předešlo nejen další národní katastrofě, jako byl hurikán Katrina, ale také faktickému zániku samotné agentury FEMA“.
Dopis byl Kongresu zaslán v pondělí, jen několik dní před 20. výročím hurikánu Katrina, který na jihu USA udeřil 29. srpna 2005. Hurikán si vyžádal na 1833 obětí a zařadil se mezi nejničivější přírodní katastrofy v dějinách Spojených států.
„Donald Trump a Kristi Noemová možná nemají problém s tím, že při přírodních katastrofách zemřou další Američané, my však ano,“ napsala nezisková organizace Stand Up for Science, která dopis pomohla zveřejnit, v příspěvku na platformě Bluesky. Suspendování zaměstnanců označila za odvetný krok, který je podle ní nelegální.