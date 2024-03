Kreml zpřísňuje cenzuru a většina Rusů je pro, ukázal průzkum

„Nikdo neví, jak dlouho vydržíme“

Osm let pracuje v Nové gazetě redaktorka Taťána Brická. Kvůli nemožnosti psát objektivně o ruské válce na Ukrajině se věnuje tématům, která státní a prokremelská média vůbec nezajímají. „Například co se děje s válečnými uprchlíky na obou stranách válečné linie nebo co se děje s politickými vězni,“ přibližuje.

V moskevské redakci pracuje dvacítka novinářů, ruské úřady proti nim zatím nezasáhly. To se ale může kdykoliv změnit, proto se většina nezávislých médií přesunula do zahraničí, především do Pobaltí. „Každé ráno se probouzíš s myšlenkou, co vymyslí dnes. Nevíme, jak dlouho vydržíme, neví to nikdo,“ poznamenává Sokolov.