Když se probudíme, nebudeme mít s Putinem problém, míní Votápek

Zdá se, že se Evropa i Česko probouzí, když se začíná víc starat o svou obranu a bezpečnost, uvedl v pořadu Interview ČT24 analytik mezinárodních vztahů Vladimír Votápek (Piráti). Za klíčovou v tomto procesu považuje vznikající koalici ochotných, která by se měla účastnit případné mírové mise na Ukrajině při příměří s Ruskem. Tato koalice by si podle něj měla určit, kolik stíhaček, tanků a vojáků může poslat na Ukrajinu. „To by byly kroky, na které by mohl slyšet i Kreml," domnívá se.

Evropa se probouzí, řekl analytik. Pokud si tedy starý kontinent určí, kolik stíhaček, tanků a vojáků by mohl poslat na Ukrajinu, bylo by to podle něj něco, co by musel vzít v úvahu i ruský generální štáb. V něm sice sedí podle Votápka zločinci, ale ne hlupáci. „Pokud by tedy měli před sebou perspektivu této eskalace, která by nakonec musela vést k jejich porážce, tak třeba budou mnohem vstřícnější k návrhům na příměří.“

Koalice ochotných je skupina zemí připravených zúčastnit se případné mírové mise na Ukrajině po zastavení bojů. Do jejího čela se staví zejména britský premiér Keir Starmer. Ten již prohlásil, že koalice vypracuje plány, které by mohly zajistit Ukrajinu na souši, na moři i na nebi v případě mírové dohody s Ruskem, uvedla agentura ČTK. Podle současných zpráv by se ke skupině mohlo přidat přes třicet států a značná část těchto zemí by poskytla také vojáky pro případnou mírovou misi.

Jednání koalice ochotných sleduje i Česko, uvedl v pátek český prezident Petr Pavel. Zatím je ale podle něj předčasné hovořit o konkrétním zapojení do případné mírové mise, dokud není dostatečně projednána. „Pokud se dospěje k rozhodnutí vytvořit takovou společnou vojenskou sílu, Česko k tomu bude patřit,“ podotkl prezident.

Rusko přítomnost cizích vojáků či sil ze zemí NATO na ukrajinském území odmítá.