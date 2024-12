Jihokorejské úřady zakázaly prezidentovi cesty do zahraničí

Opoziční Demokratická strana oznámila, že tento týden znovu podá návrh na sesazení prezidenta. O takovém návrhu se hlasovalo již v sobotu, opozici však chybělo několik hlasů pro jeho schválení. Zákonodárci z prezidentovy Strany lidové moci (PPP) se hlasování v převážné míře nezúčastnili, takže nebylo dosaženo potřebného kvóra.

Opozice prezidentovu stranu kritizuje za to, že Junovi umožňuje dále setrvat ve funkci. Označila to podle agentury AFP „za druhý státní převrat“. Demokratická strana vyzvala vládní PPP, aby se přidala k dalšímu návrhu na odvolání prezidenta. Pokud by návrh podpořilo nejméně dvě stě z tři sta poslanců, dostal by ho na stůl ústavní soud, který by rozhodl o setrvání Juna ve funkci.