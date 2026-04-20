Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami


20. 4. 2026Aktualizovánopřed 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur dopoledne SELČ místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Zemětřesení bylo dle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů.

Zemětřesení s ohniskem v Tichém oceánu v hloubce deseti kilometrů udeřilo v 16:53 místního času (9:53 SELČ) u pobřeží prefektury Iwate. Varování úřadů před následnou vlnou tsunami bylo kromě Iwate ohlášeno v prefekturách Aomori a Hokkaidó.

Japonská média hlásí, že vlny tsunami byly spatřeny, jak se blíží k pobřeží. Premiérka Sanae Takaičiová vyzvala obyvatele v zasažených oblastech, aby se odebrali do vyšších poloh, uvedla agentura Kjódó.

Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až dvacetimetrovou vlnu tsunami. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2700 se pohřešovalo. Vlna tsunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.

Zemětřesení a tsunami přinesly před patnácti lety do Japonska zkázu
Tsunami udeřila na město Mijako (11. 3. 2011)

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Manželé vyléčili vrozenou slepotu. Dostali za to „vědeckého Oscara“

Manželé vyléčili vrozenou slepotu. Dostali za to „vědeckého Oscara"

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, uvedly podle agentur dopoledne SELČ místní úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Zemětřesení bylo dle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu vzdáleném stovky kilometrů.
Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, míří k absolutní většině

V nedělních parlamentních volbách v Bulharsku po sečtení velké většiny hlasů vede s téměř 45 procenty hlasů uskupení Progresivní Bulharsko bývalého prezidenta Rumena Radeva. Podle propočtů bulharských médií by výsledek měl straně stačit na získání absolutní většiny v Národním shromáždění. Jednoznačné vítězství Progresivního Bulharska by tak mohlo ukončit období politické nestability v zemi. Radev odmítá vojenskou pomoc Ruskem napadené Ukrajině.
Velryba uvázlá na severu Německa se dokázala osvobodit a plave zátokou

Velryba uvázlá od března na mělčině na severu Německa se dokázala vyprostit a plave zátokou. Bylo to vidět na živých záběrech, které přenášela řada německých médií. Mladému keporkakovi zvanému Timmy pomohla zřejmě zvýšená hladina Baltského moře a možná i koryto, které v neděli vyhloubili členové iniciativy usilující o záchranu zvířete.
VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
Ceny ropy a plynu prudce rostou po opětovném uzavření Hormuzského průlivu

Ceny ropy prudce rostou. Děje se tak poté, co se zvýšilo napětí mezi USA a Íránem a Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Severomořská ropa Brent kolem 7:00 zdražovala o 5,4 procenta k 95,30 dolaru za barel, americká lehká ropa WTI přidávala téměř šest procent k 88,80 dolaru za barel. Stoupá i velkoobchodní cena plynu pro evropský trh. Klíčový termínový kontrakt s dodáním příští měsíc kolem 7:45 SELČ ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku přidával 7,6 procenta na 41,70 eura za megawatthodinu (MWh).
Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka

Těla padesáti malých dětí a šesti dospělých objevená v sobotu na hřbitově v Trinidadu a Tobagu jsou ostatky, které si nikdo nevyzvedl, nešlo o oběti vražd, oznámila předsedkyně vlády ostrovního státu Kamla Persadová-Bissessarová.
Írán obvinil USA z porušení příměří a slíbil odvetu

Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu, oznámil v neděli pozdě večer SELČ americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely. Velení íránských ozbrojených sil následně obvinilo USA z porušení příměří a slíbilo odvetu, uvedla agentura Reuters.
V bulharských volbách vede strana exprezidenta Radeva

V Bulharsku se v neděli večer uzavřely hlasovací místnosti, v nichž lidé již poosmé za posledních pět let rozhodovali, kdo usedne v parlamentu. Po sečtení skoro třetiny hlasů vede strana Progresivní Bulharsko se 44,58 procenta, uvedla ústřední volební komise podle tiskových agentur. V čele Progresivního Bulharska stojí někdejší prezident Rumen Radev, který je považován za prorusky orientovaného a který sliboval mimo jiné boj proti korupci.
