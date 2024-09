Izrael je nucen bránit svou existenci, řekl Netanjahu v OSN

Izrael usiluje o mír, ale na válečných frontách, jež organizuje Írán, je nucen bránit svou existenci před „divokými nepřáteli“, kteří touží po jeho zničení, prohlásil v pátek izraelský premiér Benjamin Netanjahu na půdě OSN v New Yorku. Pokud Írán na židovský stát zaútočí, Izrael mu úder vrátí, a to kdekoli na jeho území, sdělil.

Dodal, že Izrael udělá vše, co je v jeho silách, aby Írán nezískal jaderné zbraně, a Radu bezpečnosti OSN vyzval, aby v této souvislosti na Teherán opět uvalila sankce.

„Moje země je ve válce a bojuje o život,“ řekl Netanjahu v projevu v rozpravě na 79. zasedání Valného shromáždění OSN. „Proti těmto divokým vrahům se musíme bránit. Naši nepřátelé nechtějí zničit jen nás, chtějí zničit i naši společnou civilizaci a vrátit nás všechny do temného věku tyranie a teroru,“ zdůraznil předseda izraelské vlády.

K téměř rok trvající válce v Pásmu Gazy uvedl, že Izrael již zničil 90 procent raket palestinského teroristického hnutí Hamás a zabil či zajal více než polovinu ze 40 tisíc jeho ozbrojenců. Zůstane-li Hamás v Gaze u moci, přeskupí se, vyzbrojí a znovu na Izrael zaútočí, varoval Netanjahu.

Válka v Pásmu Gazy může okamžitě skončit, pokud se Hamás vzdá, složí zbraně a vrátí zadržované izraelské rukojmí, řekl premiér. V opačném případě bude Izrael bojovat, dokud nedosáhne úplného vítězství. Po skončení války je Jeruzalém připraven podpořit v Pásmu Gazy místní civilní správu, která se zaváže k mírovému soužití se židovským státem, dodal.

Předseda palestinské samosprávy Mahmúd Abbás o den dřív ve svém projevu na zasedání Valného shromáždění OSN zase prohlásil, že Izrael, který odmítá plnit rezoluce OSN, není hoden členství v této organizaci. Vyzval státy světa, aby se zasadily o ukončení války v Pásmu Gazy. Izrael podle Abbáse Pásmo Gazy téměř zcela zničil a na tomto palestinském území se již prakticky nedá žít.

Obrana severního území

K aktuální eskalaci úderů proti libanonskému šíitskému hnutí Hizballáh Netanjahu poznamenal, že dokud toto Íránem podporované hnutí volí cestu války, Izrael nemá na výběr. Židovský stát už nemůže tolerovat armádu teroristů usazenou na jeho severní hranici, prohlásil se slovy, že „co je moc, to je moc“.

„Izrael má plné právo tuto hrozbu odstranit a vrátit své (ze severu evakuované) občany bezpečně domů. A to je přesně to, co děláme... budeme pokračovat v degradaci Hizballáhu, dokud nebudou splněny všechny naše cíle,“ řekl Netanjahu na zasedání Valného shromáždění OSN.