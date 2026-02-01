Italské pořadatele trápí pár dní před olympiádou řada problémů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Problémy se začátkem olympiády
Závěrečné práce před začátkem zimních olympijských her v Itálii provázejí problémy. Akce začne už za pět dní a pořadatelé přiznávají, že některé stavby nedokončí včas. Třeba v Cortině d’Ampezzo se nerozjede plánovaná lanovka. Organizátoři proto žádají město, aby školákům dalo mimořádné prázdniny a v době konání Her tak ulevilo dopravě. Cortina měla s přípravou Her potíže od samého začátku. Kvůli stavbě bobové dráhy vykácely stavební firmy až pět stovek modřínů, některé byly staré až několik set let. Protikorupční organizace rozplétaly neprůhledné veřejné zakázky.

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

13:57Aktualizovánopřed 15 mminutami
Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

07:59Aktualizovánopřed 19 mminutami
V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

15:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda se může dostat do sporu s prezidentem i kvůli rozpočtu

před 1 hhodinou
Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

12:00Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Izrael částečně otevřel přechod Rafah

09:31Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

před 11 hhodinami
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

včeraAktualizovánovčera v 21:24

Nejméně patnáct mrtvých a stejný počet zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, oznámil náčelník oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Ukrajinská energetická společnost DTEK podle webu The Kyiv Independent uvedla, že útok připravil o život patnáct jejích zaměstnanců. Už v noci na neděli ruský dronový útok zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi.
13:57Aktualizovánopřed 15 mminutami

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí prohlásil, že pokud Spojené státy zaútočí na Írán, bude to tentokrát znamenat „regionální ozbrojený konflikt“. Podle agentury AP jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf předtím prohlásil, že považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny.
07:59Aktualizovánopřed 19 mminutami

Americké úřady propustily pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu

Úřady v USA propustily pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Jeho propuštění nařídil dříve soud, informovala agentura DPA.
00:58Aktualizovánopřed 27 mminutami

Závěrečné práce před začátkem zimních olympijských her v Itálii provázejí problémy. Akce začne už za pět dní a pořadatelé přiznávají, že některé stavby nedokončí včas. Třeba v Cortině d’Ampezzo se nerozjede plánovaná lanovka. Organizátoři proto žádají město, aby školákům dalo mimořádné prázdniny a v době konání Her tak ulevilo dopravě. Cortina měla s přípravou Her potíže od samého začátku. Kvůli stavbě bobové dráhy vykácely stavební firmy až pět stovek modřínů, některé byly staré až několik set let. Protikorupční organizace rozplétaly neprůhledné veřejné zakázky.
před 1 hhodinou

Izrael částečně otevřel hraniční přechod Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem. Jeho využívání ve zkušebním provozu bude podléhat omezením a kontrolám. Pravidelná osobní doprava v obou směrech by se měla obnovit až v pondělí, uvedl izraelský portál Ynet. Informaci potvrdila izraelská mluvčí. Zranění Palestinci se tak v tuto chvíli z Pásma Gazy nedostanou.
09:31Aktualizovánopřed 6 hhodinami

Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP

Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu osmnáctiletý Švýcar, informovala agentura AFP. Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla čtyřicet mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.
před 7 hhodinami

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda od pátečního večera zabila 145 ozbrojenců po útoku v jihozápadní provincii Balúčistán, kde povstalci připravili o život 31 civilistů a sedmnáct členů bezpečnostních složek. Informuje o tom agentura Reuters. O kontrolu nad Balúčistánem, který je bohatý na ropu a nerostné suroviny, svádějí separatisté boj s bezpečnostními silami už více než dvacet let.
před 11 hhodinami

Po závislosti na ruském plynu Evropě hrozí závislost na americkém, varuje studie

Členské země Evropské unie se tento týden domluvily na postupném ukončení odběru veškerého plynu z Ruska. Studie německého institutu v této souvislosti varuje, že Evropě hrozí nová plynová závislost, tentokrát na Spojených státech. Právě spolková republika je přitom obzvlášť zranitelná. Kritiku v Německu vyvolal také prodej části klíčové infrastruktury americkému miliardáři Kelcymu Warrenovi.
před 14 hhodinami
