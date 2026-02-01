Italské pořadatele trápí pár dní před olympiádou řada problémů

Nahrávám video
Závěrečné práce před začátkem zimních olympijských her v Itálii provázejí problémy. Akce začne už za pět dní a pořadatelé přiznávají, že některé stavby nedokončí včas. Třeba v Cortině d’Ampezzo se nerozjede plánovaná lanovka. Organizátoři proto žádají město, aby školákům dalo mimořádné prázdniny a v době konání Her tak ulevilo dopravě. Cortina měla s přípravou Her potíže od samého začátku. Kvůli stavbě bobové dráhy vykácely stavební firmy až pět stovek modřínů, některé byly staré až několik set let. Protikorupční organizace rozplétaly neprůhledné veřejné zakázky.