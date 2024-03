Irové odmítli změnu ústavy. Rodinu nadále tvoří pouze sezdané páry

Irové v pátečním referendu jasně odmítli změny ústavy, oznámil v sobotu irský premiér Leo Varadkar. Hlasovalo se o návrhu, aby se vypustila formulace o ženách v domácnosti a rodině tvořené výhradně sezdanými páry. Výsledky jsou zcela zřejmé, vláda je respektuje a přijímá za ně zodpovědnost, dodal předseda vlády podle serveru deníku The Irish Times.

„V této fázi sčítání je jasné, že obě referenda byla výrazně poražena, a to při slušné volební účasti. Vláda výsledek akceptuje a bude ho plně respektovat. Jako předseda vlády a jménem vlády přijímám za výsledek odpovědnost. Bylo naší odpovědností přesvědčit většinu lidí, aby hlasovali pro, a to se nám zjevně nepodařilo,“ řekl Varadkar citovaný stanicí RTE .

V okamžiku vyjádření premiéra se údaj o účasti na referendu o definici rodiny pohyboval kolem 43 procent a odmítavý postoj mělo asi 66 procent hlasujících. Výsledky referenda o postavení žen se očekávají později, uvádí RTE.

Odmítavý postoj většiny katolické společnosti podle irského deníku znamená velkou porážku pro Varadkarovu vládu, ale i pro všechny ostatní politické strany, které doporučovaly hlasovat pro změny ústavy. Člen vládní strany zelených Eoin Madden poznamenal, že velké politické strany neudělaly dost pro to, aby v referendu uspěly. Poukazuje na rozdíly mezi názorem na venkově a ve městech i na nedostatečnou osobní aktivitu politiků při vysvětlování smyslu referenda.

Ještě před hlasováním premiér Varadkar prohlásil, že vítězství „ne“ by bylo „krokem zpět“ a „mnoha lidem by vyslalo vzkaz, že podle ústavy nejsou rodinami“, napsala agentura AFP. Všechny hlavní irské politické strany obě navržené změny podporují a průzkumy veřejného mínění naznačovaly, že projdou, i když řada voličů byla do poslední chvíle nerozhodnutá.

V Irsku jsou změny ústavy z roku 1937 možné pouze referendem. Tak došlo k zásadním změnám v roce 2015, kdy Irové schválili sňatky osob stejného pohlaví, nebo v roce 2018, kdy zrušili zákaz potratů.