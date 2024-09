Útočník zabil na izraelsko-jordánské hranici tři lidi, Hizballáh vystřelil na židovský stát desítky raket

Tři izraelští civilisté zemřeli při střeleckém útoku na izraelsko-jordánských hranicích v blízkosti hraničního přechodu Allenbyho most, uvádějí izraelské záchranné složky. Libanonské teroristické hnutí Hizballáh zaútočilo v noci na neděli raketami na izraelské příhraniční oblasti, armáda židovského státu odpověděla údery na vojenské objekty Hizballáhu. Desítky raket vypálených z Libanonu zasáhly izraelské pohraniční město Kirjat Šmona, informoval server Times of Israel (ToI).

Jordánsko v reakci na incident hraniční přechod Allenbyho most (v Jordánsku známém jako Most krále Husajna) uzavřelo a střelbu bude vyšetřovat, sdělil jordánský představitel. Střelba se odehrála v zóně pro přepravu zboží pod izraelskou kontrolou, kde kamiony vykládají svůj náklad dovezený z Jordánska. Hraniční přechod využívají Palestinci, Izraelci i zahraniční turisté.

Podle izraelské armády útočník přijel k Allenbyho mostu z Jordánska v nákladním autě, vystoupil a zahájil palbu. „Terorista byl bezpečnostními silami eliminován, tři izraelští civilisté byli v důsledku útoku prohlášeni za mrtvé,“ uvedla izraelská armáda. Podle prohlášení izraelské záchranné služby podlehli následkům zranění tři muži ve věku kolem padesáti let.

Intenzita bojů mezi libanonským šíitským hnutím Hizballáh a Izraelem neustále roste a na obou stranách libanonsko-izraelské hranice se kvůli nim stěhují desítky tisíc lidí. Konflikt vypukl poté, co palestinské teroristické hnutí Hamás 7. října loňského roku zaútočilo na izraelské území, zabilo na dvanáct set lidí a uneslo do Pásma Gazy více než 250 rukojmí. Od té doby se Hizballáh z jižního Libanonu zapojil do přeshraničních střetů s Izraelem.