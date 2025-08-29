Golfový klub a výběh se zebrami. Orbán čelí kritice kvůli honosnému sídlu


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Kritika kvůli sídlu
Zdroj: ČT24

Maďarský premiér Viktor Orbán čelí tlaku veřejnosti kvůli luxusnímu sídlu. Pozornost vzbudila nahrávka, kterou na místě pořídil jeden z opozičních politiků. Orbán tvrdí, že objekt je farma a patří jeho otci, podle jeho odpůrců ho však využívá pro sebe a opravuje ho za státní peníze. Tyto argumenty premiér označuje za předvolební boj.

Sídlo Hatvanpuszta bylo dosud známé hlavně z dálky. Nové video, které za pouhý den zhlédly statisíce lidí, ale ukazuje upravené parky, bazény i rozsáhlé jídelny. Kritici místu kvůli jeho honosnosti přezdívají maďarské Versailles a považují ho za symbol bohatství Orbánovy rodiny.

Maďarský premiér od něj ale dává ruce pryč. Tvrdí, že o aktivitách v sídle nic neví a odkazuje se na jeho majitele. Tím má být jeho otec Győző Orbán, který zase říká, že jde o farmu. Autor nahrávky, poslanec a aktivista Ákos Hadházy, tomu ale nevěří. Kromě pár strojů prý nic nenaznačuje, že má jít o zemědělskou usedlost. V okolí se naopak nachází podzemní parkoviště, výběh se zebrami nebo golfový klub.

Opravy sídla platí z veřejných peněz, tvrdí kritici

Rozsáhlý areál zabíhá až do blízké obce Felcsút, kde Orbán prožil část dětství a kde stojí také jeho dům. Do rozvoje vesnice také investuje, podpořil třeba vznik nového moderního stadionu, který pojme více diváků, než je v obci obyvatel.

Obec čerpá miliony z evropských fondů i od soukromých investorů a aktivisté dlouhodobě upozorňují na možnou korupci a to i v případě Hatvanpuszty. Peníze na její opravu totiž putují z veřejných peněz.

Orbánova vláda čelí obvinění z nelegálních dotací pro provládní média, píší FT
Předseda maďarské vlády Viktor Orbán

Opoziční poslanec tvrdí, že když na místě natáčel o týden dřív, pronásledovala ho v autě ochranka. Honička skončila nehodou, kterou nyní vyšetřuje policie.

Členové vlády mezitím poslance obvinili z nelegálního jednání. „Člen parlamentu by měl jít příkladem v dodržování zákonů a nevstupovat do něčího soukromého prostoru,“ prohlásil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. „V takovém případě by muselo jít o soukromou rezidenci, což premiér opakovaně popřel,“ reagoval Hadházy, který pořídil video.

Brusel kvůli korupci zmrazil Maďarsku v přepočtu už asi pět set miliard korun v eurofondech. Budapešť tvrdí, že to je trest za odlišné názory.

Maďarsko zažalovalo EU kvůli využívání zmrazených ruských peněz pro Ukrajinu
Maďarský premiér Viktor Orbán
Načítání...