Maďarský premiér Viktor Orbán čelí tlaku veřejnosti kvůli luxusnímu sídlu. Pozornost vzbudila nahrávka, kterou na místě pořídil jeden z opozičních politiků. Orbán tvrdí, že objekt je farma a patří jeho otci, podle jeho odpůrců ho však využívá pro sebe a opravuje ho za státní peníze. Tyto argumenty premiér označuje za předvolební boj.
Golfový klub a výběh se zebrami. Orbán čelí kritice kvůli honosnému sídlu
Sídlo Hatvanpuszta bylo dosud známé hlavně z dálky. Nové video, které za pouhý den zhlédly statisíce lidí, ale ukazuje upravené parky, bazény i rozsáhlé jídelny. Kritici místu kvůli jeho honosnosti přezdívají maďarské Versailles a považují ho za symbol bohatství Orbánovy rodiny.
Maďarský premiér od něj ale dává ruce pryč. Tvrdí, že o aktivitách v sídle nic neví a odkazuje se na jeho majitele. Tím má být jeho otec Győző Orbán, který zase říká, že jde o farmu. Autor nahrávky, poslanec a aktivista Ákos Hadházy, tomu ale nevěří. Kromě pár strojů prý nic nenaznačuje, že má jít o zemědělskou usedlost. V okolí se naopak nachází podzemní parkoviště, výběh se zebrami nebo golfový klub.
Opravy sídla platí z veřejných peněz, tvrdí kritici
Rozsáhlý areál zabíhá až do blízké obce Felcsút, kde Orbán prožil část dětství a kde stojí také jeho dům. Do rozvoje vesnice také investuje, podpořil třeba vznik nového moderního stadionu, který pojme více diváků, než je v obci obyvatel.
Obec čerpá miliony z evropských fondů i od soukromých investorů a aktivisté dlouhodobě upozorňují na možnou korupci a to i v případě Hatvanpuszty. Peníze na její opravu totiž putují z veřejných peněz.
Opoziční poslanec tvrdí, že když na místě natáčel o týden dřív, pronásledovala ho v autě ochranka. Honička skončila nehodou, kterou nyní vyšetřuje policie.
Členové vlády mezitím poslance obvinili z nelegálního jednání. „Člen parlamentu by měl jít příkladem v dodržování zákonů a nevstupovat do něčího soukromého prostoru,“ prohlásil maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó. „V takovém případě by muselo jít o soukromou rezidenci, což premiér opakovaně popřel,“ reagoval Hadházy, který pořídil video.
Brusel kvůli korupci zmrazil Maďarsku v přepočtu už asi pět set miliard korun v eurofondech. Budapešť tvrdí, že to je trest za odlišné názory.