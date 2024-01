Francouzští zemědělci zahájili blokádu Paříže. V akci bude osm set traktorů, píší tamní média

Francouzští zemědělci v pondělí odpoledne odstartovali časově neomezenou blokádu hlavních silničních tahů vedoucích do Paříže, kterou se chtějí domoci splnění dalších požadavků v sílícím sporu s vládou. Podle webu listu Le Monde se do akce zapojí na osm set traktorů a blokováno bude osm příjezdových tras ze všech směrů. Resort vnitra se snaží zabránit vjezdu zemědělských strojů do velkých měst a plánuje nasadit až patnáct tisíc policistů. Prezident Emmanuel Marcon se kvůli situaci mimořádně sejde s ministry, informovala agentura AFP.