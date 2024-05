Ficův stav je stabilizovaný s mírným zlepšením, hlásí úřad vlády a nemocnice

Zdravotní stav slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je po atentátu nadále stabilizovaný, lékaři zaznamenali mírné zlepšení. Ve stručném společném prohlášení to v pátek uvedly slovenský úřad vlády a fakultní nemocnice v Banské Bystrici, kde je předseda slovenské vlády od útoku z minulé středy hospitalizovaný.

„Vývoj zdravotního stavu předsedy vlády je stabilizovaný s mírným zlepšením. Věříme, že tento vývoj bude pokračovat,“ píše se v prohlášení. Představitelé banskobystrické nemocnice a úřadu vlády už v úterý sdělili, že je Fico při vědomí a komunikuje. Ve stejný den premiér podstoupil kontrolní vyšetření. Ve čtvrtek nemocnice informovala o nadále vážném, ale stabilizovaném stavu.

Devětapadesátiletého Fica před více než týdnem postřelil útočník ve slovenském městě Handlová, kde se konalo výjezdní zasedání kabinetu. Premiér utrpěl střelná zranění a po převozu do nemocnice prodělal pětihodinovou operaci. Minulý pátek podstoupil další chirurgický zákrok, při kterém mu lékaři odebrali odumřelou tkáň. Už o víkendu zástupce nemocnice řekl, že Fico je mimo ohrožení života.

Střelce, podle slovenských médií 71letého spisovatele a aktivistu Juraje C., policisté bezprostředně po činu zadrželi a soud ho o víkendu poslal do vazby. Stíhán je za pokus o úkladnou vraždu, za což mu hrozí vězení na 25 let nebo doživotí. Podle soudu atentát zdůvodnil svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády.