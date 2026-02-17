FBI odmítla spolupracovat s Minnesotou v případu zastřelení Prettiho


před 51 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) nebude sdílet informace a důkazy s vyšetřovateli státu Minnesota v případu zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. FBI minulý týden oznámila minnesotskému úřadu kriminálního vyšetřování (BCA), že s ním na vyšetřování nebude spolupracovat. BCA to uvedl ve svém pondělním prohlášení.

Federální agenti zastřelili 37letého Alexe Prettiho při protestu proti zásahům imigračních úřadů 24. ledna na ulici v Minneapolisu. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP.

Šéf BCA Drew Evans označil krok FBI za znepokojivý a bezprecedentní. Minnesotský úřad by podle něj uvítal společné vyšetřování, které si podle BBC přeje i Prettiho rodina. FBI se ke svému rozhodnutí nevyjádřil. Odmítnutí FBI spolupracovat se státními úřady je v rozporu s běžnou praxí, píše CNN.

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt
Pieta v Minneapolisu za zastřeleného zdravotníka Alexe Prettiho

„BCA je odhodlána provádět důkladné, nezávislé a transparentní vyšetřování těchto incidentů, i když je v tom brzdí nedostatečný přístup ke klíčovým informacím a důkazům,“ uvedl Evans. Dodal, že státní vyšetřovatelé budou o přístup k důkazům usilovat právní cestou. Místní představitelé a BCA v den zastřelení Prettiho za tímto účelem zažalovali federální vládu.

„Minnesota potřebuje nezávislé vyšetřování střelby na americké občany na našich ulicích. Trumpova levá ruka nemůže vyšetřovat jeho pravou ruku. Rodiny zesnulých si zaslouží více,“ uvedl v pondělí guvernér Minnesoty Tim Walz, který je z Demokratické strany, a tedy je Trumpovým politickým rivalem.

Šéfové amerických imigračních úřadů vypovídali před sněmovním výborem
Úřadující ředitel ICE Todd Lyons, šéf CBP Rodney Scott a ředitel USCIS Joseph Edlow

FBI odmítl spolupracovat s Minnesotou i v případu zastřelení Goodové

Nedostatek spolupráce federálních úřadů s úřady v Minnesotě se podle BCA vztahuje i na zastřelení Renée Goodové agentem Úřadu pro imigraci a cla (ICE) na začátku ledna a na případ Julia Sosy-Celise, kterého jeden z agentů ICE postřelil do nohy.

Když agent ICE 7. ledna zastřelil 37letou matku tří dětí Goodovou za volantem jejího auta v Minneapolisu, FBI rychle vyloučila vyšetřovatele státu Minnesota z případu, čímž jejich vyšetřování prakticky ukončila. FBI následně vyšetřování zaměřila na to, zda se Goodová a lidé kolem ní nedopustili trestného činu proti agentovi ICE, který ji zastřelil.

Trumpova administrativa do Minnesoty vyslala více než tři tisíce imigračních agentů, což ministerstvo vnitřní bezpečnosti označilo za dosud největší protiimigrační operaci. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, smrti Goodové a Prettiho a rozsáhlým protestům. Vláda minulý týden oznámila, že zásah ICE v tomto státě na severu země ukončí.

Video zachytilo chvíle před zastřelením ženy imigračním agentem v Minneapolisu
Renee Nicole Goodová na plakátu před ústředím ICE

