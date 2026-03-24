Evropským stromem roku je litevský dub

V anketě Evropský strom roku, jejíž výsledky byly vyhlášeny 24. března v Evropském parlamentu, zvítězil Dub z Laukiai v Litvě. Druhé místo obsadila Stará divoká jabloň ze Slovenska, třetí pak skončil polský Křivý strom. Český zástupce, Oldřichův dub z Peruce v Ústeckém kraji, skončil sedmý s počtem 2325 stromových bodů. Celkem se do hlasování pro dvanáct evropských stromů zapojilo bezmála dvě stě tisíc hlasujících.
Izrael bude kontrolovat celý jižní Libanon po řeku Lítání, řekl ministr Kac
Izraelská armáda bude mít pod kontrolou celý jižní Libanon až po řeku Lítání, prohlásil podle agentury Reuters a deníku Ha'arec izraelský ministr obrany Jisra’el Kac. Armáda tam podle něj ustanoví „bezpečnostní zónu“. To by znamenalo rozšíření pozemních bojů se šíitským hnutím Hizballáh na území Libanonu. Francouzský ministr zahraničí se proti Kacově plánu ohradil.
Rusové masivně útočí na Ukrajinu i přes den, zasáhli historické centrum Lvova
Rusko podniklo neobvyklý denní masivní nálet na Ukrajinu, který následoval po nočním útoku. Noční úder, který cílil především na obytné domy, zabil několik lidí a další desítky včetně několika dětí zranil. Denní nálet, během kterého Rusové vyslali více dronů než v noci, se výrazněji než jindy zaměřil na západ Ukrajiny. Okupanti při něm zasáhli i historické centrum Lvova, kde poškodili památku UNESCO. Více než desítku lidí ve městě zranili. Mrtvé hlásí západoukrajinský Ivano-Frankivsk či Vinnycja v centrální části země.
Íránská raketa zasáhla Tel Aviv, Izrael útočil v Libanonu
Írán v noci pokračoval v ostřelování Izraele v odvetě za pokračující americko-izraelské údery z předchozích dnů, přičemž jedna íránská raketa zasáhla Tel Aviv. Izrael naproti tomu podnikl sedm vzdušných útoků na jižní předměstí Bejrútu, píše AFP. Podle deníku L'Orient-Le Jour také pokračovaly operace izraelských jednotek na jihu Libanonu. Agentury AFP a Reuters informovaly také o vzdušných úderech v Iráku. V Bahrajnu zemřel po íránském úderu voják.
Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem
Ruské útoky na Ukrajinu přerušily klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou, uvedla moldavská prezidentka Maia Sanduová. Premiér Alexandru Munteanu vyzval občany k šetření elektřinou, jeho vláda se chystá vyhlásit stav energetické nouze. Moldavsko je závislé na dodávkách z Rumunska.
Španělská policie zadržela muže podezřelého z vraždy Čecha
Španělská policie zadržela muže, kterého podezřívá z vraždy českého občana na jihu Španělska na začátku března, informovala policie v Alicante, která vraždu vyšetřuje. Podle kriminalistů se podezřelý chystal opustit zemi.
Nigerijské ženy bojují proti místnímu zločinu, vyzbrojené jsou jen klacky
V nigerijském Josu ve státě Plateau, regionu sužovaném náboženským násilím a nejistotou, se spojila skupina žen, které odmítají nechat komunitu padnout. Vytvořily civilní hlídky, které každý večer vyráží do ulic místní komunity, aby bojovaly proti kriminalitě.
Szijjártó přiznal, že s ruským ministrem pravidelně mluví o dění na jednáních EU
Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó potvrdil, že je v pravidelném kontaktu s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem o dění na jednáních EU. Informoval o tom server Euronews. Budapešť to přitom původně popřela.
