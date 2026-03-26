Evropská komise zahájila kvůli ochraně dětí řízení s pornostránkami


Zdroj: ČTK

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách (DSA), protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise to ve čtvrtek oznámila s tím, že s platformami zahájila formální řízení. XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.

„Předběžná zjištění komise naznačují, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos řádně neidentifikovaly ani neposoudily rizika, která jejich platformy představují pro nezletilé využívající jejich služby. I v případech, kdy byla rizika identifikována, neprovedly Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos důkladné posouzení, jelikož nepoužily objektivní a komplexní metodiky,“ uvedla unijní exekutiva.

Její zjištění rovněž ukázala, že platformy zkreslily nebo při posuzování rizik ani nezohlednily svá setkání s organizacemi občanské společnosti specializujícími se na práva dětí a nástroje pro ověřování věku.

Bilance: Třetina českých mužů vidí poprvé porno ve věku nižším než 14 let
„V EU musí mít on-line platformy zodpovědnost. Děti se dostávají k obsahu pro dospělé ve stále mladším věku a tyto platformy musí zavést robustní, soukromí ochraňující účinná opatření, aby nezletilí neměli přístup k jejich službám,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.

Platformám hrozí vysoké pokuty

Přestože všechny čtyři platformy uvádějí, že jsou jejich služby určeny pouze pro dospělé, umožňují přístup po prostém kliknutí, které potvrdí, že návštěvník webu je starší osmnácti let. Komise se domnívá, že takové „vlastní prohlášení“ není účinným opatřením. Stejně tak i zmírňující opatření, jako je rozmazání stránek, upozornění na obsah a označení „Omezeno pro dospělé“, která všechny tyto platformy používají, podle EK účinně nebrání nezletilým v přístupu ke škodlivému obsahu.

V této fázi se unijní exekutiva domnívá, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos musí zavést opatření k ověřování věku, která zachovávají soukromí.

V Británii začal platit nejpřísnější zákon proti deepfake pornu
Všechny společnosti mají nyní právo nahlédnout do dokumentů ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění unijní exekutivy. Rovněž by měly přijmout opatření k nápravě.

Unijní nařízení o digitálních službách nařizuje, aby platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

11:27Aktualizovánopřed 27 mminutami
Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

Předseda Rady ČT svolal mimořádné jednání. Zvažované úpravy poplatku označil za likvidační

13:11Aktualizovánopřed 39 mminutami
Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

před 53 mminutami
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

03:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

před 1 hhodinou
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

05:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

před 1 hhodinou
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko poskytne pomoc Moldavsku v souvislosti se znečištěním vodovodních systémů v několika jeho městech po ruském útoku na Ukrajinu, která s Moldavskem sousedí. Součástí dodávek budou chemické látky, které se používají k čištění znečištěných zdrojů pitné vody. Novinářům to po čtvrteční schůzce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou řekl slovenský prezident Peter Pellegrini.
před 53 mminutami

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu

Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou na 2,012 eura (49,17 koruny) z nynějších 1,826 eura (44,62 koruny) za litr. Ministerstvo financí to uvedlo v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
