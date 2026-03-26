Evropská komise zahájila kvůli ochraně dětí řízení s pornostránkami

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách (DSA), protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise to ve čtvrtek oznámila s tím, že s platformami zahájila formální řízení. XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.
„Předběžná zjištění komise naznačují, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos řádně neidentifikovaly ani neposoudily rizika, která jejich platformy představují pro nezletilé využívající jejich služby. I v případech, kdy byla rizika identifikována, neprovedly Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos důkladné posouzení, jelikož nepoužily objektivní a komplexní metodiky,“ uvedla unijní exekutiva.
Její zjištění rovněž ukázala, že platformy zkreslily nebo při posuzování rizik ani nezohlednily svá setkání s organizacemi občanské společnosti specializujícími se na práva dětí a nástroje pro ověřování věku.
„V EU musí mít on-line platformy zodpovědnost. Děti se dostávají k obsahu pro dospělé ve stále mladším věku a tyto platformy musí zavést robustní, soukromí ochraňující účinná opatření, aby nezletilí neměli přístup k jejich službám,“ uvedla místopředsedkyně Evropské komise Henna Virkkunenová.
Platformám hrozí vysoké pokuty
Přestože všechny čtyři platformy uvádějí, že jsou jejich služby určeny pouze pro dospělé, umožňují přístup po prostém kliknutí, které potvrdí, že návštěvník webu je starší osmnácti let. Komise se domnívá, že takové „vlastní prohlášení“ není účinným opatřením. Stejně tak i zmírňující opatření, jako je rozmazání stránek, upozornění na obsah a označení „Omezeno pro dospělé“, která všechny tyto platformy používají, podle EK účinně nebrání nezletilým v přístupu ke škodlivému obsahu.
V této fázi se unijní exekutiva domnívá, že Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos musí zavést opatření k ověřování věku, která zachovávají soukromí.
Všechny společnosti mají nyní právo nahlédnout do dokumentů ve vyšetřovacích spisech komise a písemně odpovědět na předběžná zjištění unijní exekutivy. Rovněž by měly přijmout opatření k nápravě.
Unijní nařízení o digitálních službách nařizuje, aby platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu. Pokud se jím nebudou řídit, riskují tyto firmy pokuty až do výše šesti procent svého celosvětového ročního obratu.