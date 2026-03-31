VideoDěti z Pásma Gazy se po více než dvou letech shledaly s rodiči


před 9 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Horizont ČT24: Gazanské děti z inkubátorů
Zdroj: ČT24

Pásmo Gazy opustily jako předčasní novorozenci, teď se do něj vrátily jako batolata. Se svými rodiči se desítka dětí z Gazy znovu shledala po více než dvou letech. Území opustily, když Izraelci bojovali u nemocnice Šífa, pod kterou se podle nich nacházelo velitelské centrum teroristů. Nemocnice vinou izraelského obklíčení trpěla nedostatkem elektřiny i zásob, nefunkční inkubátory nahradily postele, do kterých ošetřovatelé ukládali několik dětí najednou, aby se zahřívaly navzájem. Východisko z neudržitelné situace tehdy poskytl Egypt, který nabídl, že se několika novorozenců ujme.

Výběr redakce

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu

21:36Aktualizovánopřed 30 mminutami
Aktuálně z rubriky Svět

před 9 mminutami

Soudce nařídil Trumpovi dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu

Americký federální soudce nařídil administrativě prezidenta Donalda Trumpa dočasně zastavit výstavbu tanečního sálu Bílého domu, kvůli níž loni Trump nechal zbourat východní křídlo sídla amerických prezidentů. O předběžném opatření, které počítá s tím, že ve stavbě bude možné pokračovat jen se souhlasem Kongresu, informovala v úterý večer SELČ agentura AP.
21:36Aktualizovánopřed 30 mminutami

VideoFrancouzský Senát projednává zákaz sociálních sítí pro děti

Francouzský Senát v úterý projednává návrh zákona, který zakazuje dětem mladším patnácti let přístup na sociální sítě. Děti mohou být na sítích podle některých zákonodárců vystaveny šikaně, nevhodnému obsahu a příliš mnoho času na platformách se může podepsat i na jejich zdraví. Sociální sítě tak nejsou podle francouzských zákonodárců neškodné. A podléhá jim stále více i velmi mladých dětí. Přesto řada z nich zákaz nechce. Argumentují možností komunikovat s přáteli. Levicové strany a část veřejnosti zákon považují za omezování osobní svobody. Vláda očekává i spolupráci rodičů. Existuje totiž několik způsobů, jak zákon případně obejít – například pomocí falešných účtů. Návrh zákona schválili v lednu poslanci Národního shromáždění, pokud projde Senátem, měl by začít platit začátkem příštího roku.
před 1 hhodinou

VideoRegulované ceny paliv v Polsku přilákaly Čechy i Němce

V Polsku od úterý nově platí regulace cen paliv a nižší spotřební daň i DPH. Litr benzinu se tak tankuje v přepočtu za zhruba 35 korun, nafta je přibližně o osm korun dražší. Na některé čerpací stanice tak mířily i vyšší desítky řidičů z Česka, nejčastěji z oblastí poblíž hranic. Přijížděli také Němci, kterým se tankování v Polsku vyplatí ještě víc. Žádné omezení pro cizince totiž za polskými hranicemi neplatí.
před 2 hhodinami

Szijjártó mluví na nahrávce s Lavrovem o sankcích. Pavel chce přehodnotit vztah s Maďary

Investigativní novináři ze serverů The Insider, VSquare a dalších médií zveřejnili nahrávku, která podle nich zachycuje maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa. Říká na ní ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi, že udělá, co bude moci, aby zablokoval balík unijních sankcí. V jiné konverzaci měl slíbit, že spolu se Slovenskem prosadí, aby z unijního sankčního seznamu zmizelo jméno sestry ruského oligarchy Ališera Usmanova. Podle prezidenta Petra Pavla by Česko mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem. Šéf diplomacie Petr Macinka (Motoristé) v reakci na Pavlova slova vzkázal, že zahraniční politiku země určuje vláda, ne hlava státu.
13:17Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Itálie nepovolila americkým letadlům přistát na Sicílii

Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich byla důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala. Také další země mají k americký přeletům negativní postoj.
15:41Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kuba dostala první zahraniční ropu od ledna, na ostrově přistál ruský tanker

V kubánském přístavu Matanzas přistál v úterý odpoledne SELČ tanker s ruskou ropou. Jedná se o první dodávku ze zahraničí od začátku ledna, kdy Spojené státy vyhlásily na ostrov ropné embargo. Washington uvedl, že přistání ruského tankeru povolil z humanitárních důvodů. Blokáda v uplynulých třech měsících uvrhla ostrov, kde vládne komunistická strana, do hluboké energetické krize.
před 4 hhodinami

Babiš požádal Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze

Vlády Česka a Slovenska v úterý poprvé po třech letech společně jednaly. Naposledy se takové konzultace uskutečnily v březnu 2023, zhruba o rok později je tehdejší vláda Petra Fialy (ODS) přerušila kvůli odlišným názorům na některá témata zahraniční politiky. Premiér Andrej Babiš (ANO) během setkání svého slovenského protějšku Roberta Fica (Smer) požádal, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Fico v reakci uvedl, že Slovensko tak učiní, až budou splněny podmínky.
03:30Aktualizovánopřed 5 hhodinami
Načítání...