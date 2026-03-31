Pásmo Gazy opustily jako předčasní novorozenci, teď se do něj vrátily jako batolata. Se svými rodiči se desítka dětí z Gazy znovu shledala po více než dvou letech. Území opustily, když Izraelci bojovali u nemocnice Šífa, pod kterou se podle nich nacházelo velitelské centrum teroristů. Nemocnice vinou izraelského obklíčení trpěla nedostatkem elektřiny i zásob, nefunkční inkubátory nahradily postele, do kterých ošetřovatelé ukládali několik dětí najednou, aby se zahřívaly navzájem. Východisko z neudržitelné situace tehdy poskytl Egypt, který nabídl, že se několika novorozenců ujme.