Čína „trestá separatismus“ Tchaj-wanu vojenskými manévry

Čínská armáda v okolí Tchaj-wanu zahájila cvičení, do kterého zapojila různé druhy vojsk. Stalo se to jen několik dnů poté, co se úřadu ujal nový tchajwanský prezident, kterého Peking označuje za separatistu. Tchajwanské ministerstvo obrany manévry odsoudilo, informovaly zahraniční agentury.