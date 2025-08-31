Izrael už po generace láká archeology, na některých lokalitách se provádějí vykopávky už desítky let. O to větší vzácnost je být na počátku bádání na dosud neprozkoumaném místě. Přesně to nyní zažívá mezinárodní skupina archeologů, a to včetně těch českých, na pahorku Tel Eder v jižním Izraeli.
Čeští archeologové se podílejí na bádání v jižním Izraeli
Osídlení místa začalo už v 10. století před naším letopočtem a zmiňuje se i v Bibli. Nyní, v roce 2025, začíná Tel Eder poodhalovat svá tajemství. Výzkum je na samotném počátku – pro archeology to znamená se nejprve zorientovat v tom, kde co hledat.
„Člověk se projde po lokalitě, udělá povrchový sběr keramiky. Když se tady člověk projde, tak zjistí, že se tady válí poměrně dost střepů, když to řeknu lidově,“ popsal archeolog z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem Michal Hejcman. Právě podle rozmístění střepů se dá poznat, kde bylo nejhustší osídlení.
„Když začínáte s projektem, tak je to vždy vzrušující. A obzvlášť v archeologii nikdy na počátku nevíte, co nakonec objevíte,“ sdělil archeolog z Arielské univerzity Jicchak Šaj.
Čeští členové týmu pracují se zařízením na chemickou analýzu půdy, která uchovává paměť lidského osídlení a tam, kde nestačí povrchové měření, se použije hloubkový vrt. „Poté se v tom určuje obsah prvků, protože podle toho budeme odhadovat, jaká byla úrodnost polí v té době, kdy Tel fungoval,“ vysvětlil Hejcman s tím, že krajina tehdy vypadala podobně jako nyní, nicméně v ní bylo nejspíše více vody.
Moderní dějiny místa
Tel Eder má i své moderní dějiny, dá se tam nalézt i kus munice z 20. století. Vedle starověkých zdí jsou vidět i zbytky palebné pozice izraelské armády z roku 1948. „V této oblasti se odehrávaly během války za nezávislost bitvy mezi Izraelem a egyptskou armádou. Tady byla zastavena egyptská invaze,“ informoval Šaj.
Stejně jako roku 1948 zažívá region bouřlivé časy i nyní – Gaza je od místa vzdálená jen třicet kilometrů. Podle studentky UJEP Barbory Chaloupkové je být v Izraeli zrovna nyní zajímavou příležitostí. „Na druhou stranu tohle není asi Ukrajina, takže ta bezpečnost je lepší. Zatím nebyl ani žádný alarm, takže to je v pořádku,“ řekla Chaloupková.
Načítání...