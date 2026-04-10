Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně tři sta kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.
Výstava Queen Elizabeth II.: Her Life in Style (Královna Alžběta II.: Její život ve stylu) podle AP ukazuje, jak se móda stala jedním z nejvýznamnějších nástrojů královniny diplomacie na její cestě od mladé princezny k nejdéle vládnoucímu britskému monarchovi. Například pro návštěvu státního banketu v Pákistánu v roce 1961 zvolila róbu v národních barvách této země.
„Královna dokonale chápala, jak může móda posloužit diplomacii. Ačkoliv to částečně uplatňovali již předchozí panovníci, královna tento přístup rozvinula v opravdové umění,“ uvedla kurátorka výstavy Caroline de Guitautová. „Barvy a ozdoby vyjadřovaly úctu k hostitelské zemi ještě dříve, než ve svém projevu pronesla jediné slovo,“ doplnila.
Specifické kusy oděvu
Vedle plesových rób a obleků, v nichž královnu vídala veřejnost po dekády její vlády, si mohou návštěvníci prohlédnout také velmi specifické kusy oděvu. Mezi nimi jsou i dvoje růžové šaty, které si na zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012 oblékla královna a její kaskadér.
V krátké scénce Alžběta II. přiletěla vrtulníkem nad stadion v doprovodu Jamese Bonda ztvárněného Danielem Craigem. Královnin kaskadér následně seskočil s padákem na stadion a aby byla iluze dokonalá, Alžběta II. se poté na tribuně objevila ve stejném oblečení.
K vidění jsou také šaty, které si královna oblékla při mnoha významných příležitostech svého života, například křtu, svatbě či korunovaci. Zejména v pozdějších dekádách vlády se královna objevovala na velkých veřejných akcích hlavně v zářivých či charakteristických odstínech, aby byla snadno rozpoznatelná.
Kromě těchto kusů šatníku Alžběty II. je na výstavě k vidění také oblečení, které královna nosila v soukromí. Návštěvníci si mohou prohlédnout tvídové kostýmy, v nichž pobývala na skotském letním sídle Balmoral, či jezdecké a vycházkové oblečení. Součástí výstavy jsou také náčrtky a poznámky, které dokládají, jak aktivně se královna podílela na navrhování svého oblečení.