Buckinghamský palác vystavuje oblečení královny Alžběty II.


před 12 mminutami|Zdroj: ČTK

Královská galerie Buckinghamského paláce v pátek zahájila výstavu zachycující život zesnulé královny Alžběty II. prostřednictvím jejího stylu a oblečení. Mezi přibližně tři sta kusy vystavených předmětů jsou Alžbětiny šaty, doplňky či návrhy oblečení, nechybí ani pláštěnka, kterou se chránila před proslulým britským proměnlivým počasím, píše agentura AP. Británie se tak připravuje na oslavy stého výročí narození bývalé královny, které připadá na 21. dubna.

Výstava Queen Elizabeth II.: Her Life in Style (Královna Alžběta II.: Její život ve stylu) podle AP ukazuje, jak se móda stala jedním z nejvýznamnějších nástrojů královniny diplomacie na její cestě od mladé princezny k nejdéle vládnoucímu britskému monarchovi. Například pro návštěvu státního banketu v Pákistánu v roce 1961 zvolila róbu v národních barvách této země.

„Královna dokonale chápala, jak může móda posloužit diplomacii. Ačkoliv to částečně uplatňovali již předchozí panovníci, královna tento přístup rozvinula v opravdové umění,“ uvedla kurátorka výstavy Caroline de Guitautová. „Barvy a ozdoby vyjadřovaly úctu k hostitelské zemi ještě dříve, než ve svém projevu pronesla jediné slovo,“ doplnila.

Specifické kusy oděvu

Vedle plesových rób a obleků, v nichž královnu vídala veřejnost po dekády její vlády, si mohou návštěvníci prohlédnout také velmi specifické kusy oděvu. Mezi nimi jsou i dvoje růžové šaty, které si na zahájení olympijských her v Londýně v roce 2012 oblékla královna a její kaskadér.

V krátké scénce Alžběta II. přiletěla vrtulníkem nad stadion v doprovodu Jamese Bonda ztvárněného Danielem Craigem. Královnin kaskadér následně seskočil s padákem na stadion a aby byla iluze dokonalá, Alžběta II. se poté na tribuně objevila ve stejném oblečení.

K vidění jsou také šaty, které si královna oblékla při mnoha významných příležitostech svého života, například křtu, svatbě či korunovaci. Zejména v pozdějších dekádách vlády se královna objevovala na velkých veřejných akcích hlavně v zářivých či charakteristických odstínech, aby byla snadno rozpoznatelná.

Kromě těchto kusů šatníku Alžběty II. je na výstavě k vidění také oblečení, které královna nosila v soukromí. Návštěvníci si mohou prohlédnout tvídové kostýmy, v nichž pobývala na skotském letním sídle Balmoral, či jezdecké a vycházkové oblečení. Součástí výstavy jsou také náčrtky a poznámky, které dokládají, jak aktivně se královna podílela na navrhování svého oblečení.

Astronauti mise Artemis II se vrací na Zemi. Kritický bude průlet atmosférou

Mise Artemis II, při které první lidé od sedmdesátých let minulého století obletěli Měsíc, v noci na sobotu ukončí svou více než milion kilometrů dlouhou cestu. Čtveřice astronautů v kosmické lodi Orion proletí atmosférou a potom by měla bezpečně dopadnout do Tichého oceánu nedaleko západoamerického San Diega.
před 3 mminutami

Rada EU schválila český plán na využití fondu SAFE pro vojenské účely

Rada EU, která zastupuje členské státy, oznámila, že schválila český plán na využití prostředků z evropského finančního nástroje SAFE, který byl zřízen loni a umožňuje půjčky na vojenské vybavení. Česká republika může využít částku 2,06 miliardy eur (50,3 miliardy korun). Česká strana dokument ještě v lednu upravovala, proto se schvalování protáhlo.
12:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Není jisté, zda mírová jednání USA a Íránu proběhnou, píší média

Nejistota stále panuje kolem na pátek či sobotu plánovaných mírových jednání mezi Spojenými státy a Íránem v pákistánském Islámábádu, píše stanice BBC. Teherán totiž dal už ve čtvrtek najevo, že účast íránských zástupců závisí na dodržování příměří ve všech oblastech Blízkého východu, včetně Libanonu. To však Izrael porušuje svými nepřestávajícími údery na cíle proíránského libanonského hnutí Hizballáh.
před 1 hhodinou

Aplikaci Telegram v Rusku téměř úplně zablokovaly tamní úřady

Ruské úřady v pátek téměř úplně zablokovaly komunikační platformu Telegram. Úroveň anomálií, svědčící o blokování telegramu, k ránu dosáhla 95 procent, informoval server Agentstvo. Ruské úřady podle portálu nyní blokují Telegram dokonce přísněji než západní aplikace pro zasílání zpráv WhatsApp nebo Signal.
před 2 hhodinami

Ukrajina tvrdí, že zasáhla vlajkovou loď ruské Černomořské floty

Ukrajina pokračuje v útocích na plavidla ruského Černomořského loďstva. Tento týden uvedla, že zasáhla fregatu Admiral Makarov, která je jeho vlajkovou lodí. Kyjev dále tvrdí, že se mu podařilo vyřadit z provozu poslední železniční trajekt, který skrz Kerčský průliv zásoboval ruské síly na okupovaném Krymu.
před 2 hhodinami

Ukrajina hlásí dva mrtvé po ruských úderech

Ruské útoky v noci na pátek v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti zabily dva lidi, hlásí šéf regionální vojenské správy Oleksandr Hanža. V jihoukrajinském Chersonu je podle úřadů po útoku zraněná seniorka, o dvou raněných v Sumské oblasti na severovýchodě země informovali ukrajinští záchranáři. Terčem náletu velkého počtu ruských dronů se opět stala také Oděsa. Obětí náletu ukrajinských dronů se stal civilista ve Volgogradké oblasti, tvrdí ruské úřady.
před 4 hhodinami

Stávka personálu ochromila provoz Lufthansy. Zrušeny byly i spoje s Prahou

Provoz německé letecké společnosti Lufthansa a její divize CityLine ochromila stávka palubního personálu. Začala v pátek minutu po půlnoci a trvat bude do 22:00. Lety kvůli tomu zrušila velká mezinárodní letiště ve Frankfurtu nad Mohanem a Mnichově, ale i řada dalších menších letišť po celém Německu. Zrušeno bylo i šestnáct spojů mezi Prahou na jedné a Frankfurtem a Mnichovem na druhé straně.
09:01Aktualizovánopřed 4 hhodinami
