Británie vytvoří vlastní obdobu FBI, oznámila vláda

Britská vláda v sobotu oznámila, že vytvoří Národní policejní službu, o níž mluví jako o obdobě amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle agentury Reuters bude jejím úkolem modernizovat práci policie a zaměřit se na boj s terorismem, podvody, organizovaným zločinem a další komplexní trestnou činností.
V novém sboru se spojí Národní kriminální agentura (NCA), která vyšetřuje závažný organizovaný zločin, jako je pašování lidí a drog, regionální jednotky pro boj proti organizovanému zločinu nebo jednotky působící na celostátní úrovni v boji proti terorismu. V čele Národní policejní služby bude stát národní kriminální komisař. V současnosti je nejvýše postaveným strážcem zákona v Británii šéf londýnské metropolitní policie.
Reuters píše, že vláda další podrobnosti o policejní reformě zřejmě zveřejní v pondělí a půjde o největší změny za skoro sto let.
„Současný model policejní práce byl vytvořen pro jiné století,“ uvedla v prohlášení ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. „Vytvoříme Národní policejní službu, přezdívanou britská FBI, a nasadíme do ní talenty světové úrovně a nejvyspělejší technologie, abychom vysledovali a chytili nebezpečné zločince,“ uvedla také.
Reuters píše, že v Anglii a Walesu je v současnosti 43 místních policejních sborů, z nichž některé plní celostátní roli. Jde například o londýnskou policii, jež má na starosti boj proti terorismu. Podle Mahmoodové změny přispějí k tomu, že policisté na místní úrovni se budou moci zaměřit na běžnou kriminalitu, jako jsou drobnější krádeže nebo nevhodné chování.