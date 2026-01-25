Británie vytvoří vlastní obdobu FBI, oznámila vláda


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Britská vláda v sobotu oznámila, že vytvoří Národní policejní službu, o níž mluví jako o obdobě amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle agentury Reuters bude jejím úkolem modernizovat práci policie a zaměřit se na boj s terorismem, podvody, organizovaným zločinem a další komplexní trestnou činností.

V novém sboru se spojí Národní kriminální agentura (NCA), která vyšetřuje závažný organizovaný zločin, jako je pašování lidí a drog, regionální jednotky pro boj proti organizovanému zločinu nebo jednotky působící na celostátní úrovni v boji proti terorismu. V čele Národní policejní služby bude stát národní kriminální komisař. V současnosti je nejvýše postaveným strážcem zákona v Británii šéf londýnské metropolitní policie.

Reuters píše, že vláda další podrobnosti o policejní reformě zřejmě zveřejní v pondělí a půjde o největší změny za skoro sto let.

Britská policie zatkla muže podezřelé z napomáhání ruským tajným službám
Ilustrační foto

„Současný model policejní práce byl vytvořen pro jiné století,“ uvedla v prohlášení ministryně vnitra Shabana Mahmoodová. „Vytvoříme Národní policejní službu, přezdívanou britská FBI, a nasadíme do ní talenty světové úrovně a nejvyspělejší technologie, abychom vysledovali a chytili nebezpečné zločince,“ uvedla také.

Reuters píše, že v Anglii a Walesu je v současnosti 43 místních policejních sborů, z nichž některé plní celostátní roli. Jde například o londýnskou policii, jež má na starosti boj proti terorismu. Podle Mahmoodové změny přispějí k tomu, že policisté na místní úrovni se budou moci zaměřit na běžnou kriminalitu, jako jsou drobnější krádeže nebo nevhodné chování.

Velká Británie se potýká s vysokým počtem útoků nožem
Muž hrozil na internetu bodáním Ukrajinců nožem. Ilustrační snímek

Výběr redakce

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

včeraAktualizovánopřed 2 mminutami
Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

Babiš obhájil pozici předsedy hnutí ANO, stejní zůstávají i místopředsedové

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

Babiš má spor kolem L-159 za umělý. Ukrajina je nutně potřebuje, zdůraznil Pavel

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

Macinka: Turek má jako zmocněnec podepsanou smlouvu. Bez nároku na finanční odměnu

před 16 hhodinami
Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

Jestli Babiš vyřešil střet zájmů, musí posoudit odborníci, řekl prezident

před 17 hhodinami
Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

Ledovka se může tvořit až do neděle. Meteorologové rozšířili výstrahu

před 18 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Federální agenti v Minneapolisu zastřelili muže

Muž postřelený v sobotu federálními agenty v Minneapolisu v americké Minnesotě zemřel, řekl šéf tamní policie. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost (DHS) tvrdí, že byl ozbrojený a agent střílel v sebeobraně. Jedná se již o druhou smrtelnou střelbu v lednu, ve které figurují federální agenti, poté co příslušník Úřadu pro imigraci a cla (ICE) ve stejném městě zastřelil ženu, což vyvolalo protesty a rozhořčení. Místní politici vyzývají federální vládu, aby odvolala agenty, které nechala do města poslat. Prezident Donald Trump to odmítl, prohlášení označil za podněcování vzpoury.
včeraAktualizovánopřed 2 mminutami

Přechod v Rafahu se má brzy otevřít. Izrael se bojí přílivu zbraní pro Hamás

V příštím týdnu se má otevřít přechod v Rafahu mezi Gazou a Egyptem. Předpokládala to už dohoda o příměří loni v říjnu. Není ale zřejmé, jak se budou provádět hraniční kontroly. Navzdory tlaku USA nechce zatím Izrael kvůli teroristickému hnutí Hamás umožnit zahájení plné rekonstrukce palestinské enklávy.
před 1 hhodinou

Británie vytvoří vlastní obdobu FBI, oznámila vláda

Britská vláda v sobotu oznámila, že vytvoří Národní policejní službu, o níž mluví jako o obdobě amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle agentury Reuters bude jejím úkolem modernizovat práci policie a zaměřit se na boj s terorismem, podvody, organizovaným zločinem a další komplexní trestnou činností.
před 1 hhodinou

Prozatímní venezuelská prezidentka vyzvala k dohodě s opozicí, píše AFP

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová dnes vyzvala k nalezení dohody s opozicí. Stalo se tak tři týdny po americké operaci, která vedla k zajetí vůdce Nicoláse Madura, uvedla agentura AFP. Americký prezident Donald Trump tento týden řekl, že vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová by se nějakým způsobem mohla podílet na dění ve Venezuele.
před 5 hhodinami

Jednání o konci ruské války váznou na územních otázkách. Pokračovat mají příští týden

Třístranná jednání zástupců USA, Ukrajiny a Ruska o ukončení války na Ukrajině, která se v pátek a v sobotu konala v Abú Dhabí, by mohla pokračovat příští týden, Ukrajina je k tomu připravena, sdělil po skončení druhého dne rozhovorů ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rozhovory označil za konstruktivní. Vyjednávači se vrátí do Spojených arabských emirátů k dalšímu kolu jednání v neděli 1. února, píše agentura AP s odvoláním na nejmenovaného amerického představitele. Anonymní zdroje se shodují v tom, že v citlivých územních otázkách jednání nijak nepokročila.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinského hlavního města Kyjev. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Útok drony hlásilo i druhé největší ukrajinské město Charkov. Při obou útocích byly zraněny desítky lidí, v Kyjevě jeden člověk zahynul, uvedla agentura Reuters s odvoláním na představitele měst. Podle ukrajinského vicepremiéra Oleksije Kuleby zůstalo na Ukrajině po úderech více než 1,2 milionu lidí bez dodávek elektřiny.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ve vlacích TGV jsou nově místa, kam nesmějí děti. Krok vyvolal kritiku

Francouzské vlaky TGV nově od začátku ledna nabízejí svým cestujícím možnost využít exkluzivní první třídy, kam se ve všední dny nesmí s dětmi do dvanácti let. Krok státní železniční společnosti vyvolal kritiku v on-line prostoru, médiích, ale i mezi francouzskými politiky. Někteří spojili tento krok se stagnující porodností v zemi. Loni úřady ve Francii zaznamenaly historický zlom, kdy počet úmrtí poprvé od konce druhé světové války převýšil počet narozených dětí. Železniční firma se kritice brání. Na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém obhajuje své rozhodnutí. Podle ředitelky nabídky TGV Inoui Gaëlle Babaultové představují tato místa pouze osm procent sedadel, která jsou ve vlacích k dispozici od pondělí do pátku.
před 21 hhodinami

Čína již není nejvyšší bezpečnostní prioritou USA, uvádí Pentagon

Pentagon představil novou národní obrannou strategii, která výrazně mění priority americké bezpečnostní politiky. Dokument nabádá spojence, aby převzali větší odpovědnost za vlastní obranu, a potvrzuje zaměření administrativy prezidenta Donalda Trumpa na dominanci na západní polokouli namísto dlouhodobého cíle omezovat vliv Číny. S tou podle dokumentu USA usilují o stabilní mír a férový obchod, napsala agentura AP.
před 22 hhodinami
Načítání...