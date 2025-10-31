Bloger Pratasevič je agentem běloruské tajné služby, tvrdí Lukašenko

Běloruský bloger Raman Pratasevič, který byl v minulosti považován za politického vězně režimu, je už několik let agentem běloruské tajné služby. Prohlásil to podle agentury DPA běloruský vládce Alexandr Lukašenko.
„Moc toho neřeknu. Pratasevič je zaměstnancem naší zahraniční zpravodajské služby,“ řekl Lukašenko na veřejném vystoupení vysílaném státními médii. Řekl, že Pratasevič nebyl členem opozice, ale spíše někým, kdo shromažďoval informace v zahraničí – naposledy v Řecku.
Samotný Pratasevič Lukašenkova slova potvrdil opozičnímu médiu Zerkalo i ruské státní tiskové agentuře TASS. „Ano, mohu tuto informaci potvrdit, ale v současné době je to vše, co mohu říct,“ řekl.
Symbol odporu proti Lukašenkovi
Bloger a spoluzakladatel opozičního telegramového kanálu Nexta byl dlouho považován za symbol odporu proti Lukašenkovi. Když bylo letadlo s ním v roce 2021 nuceno přistát v Minsku, jeho zatčení se dostalo na titulní stránky novin po celém světě.
Pratasevič byl v květnu 2023 odsouzen k osmi letům vězení, ale později téhož měsíce byl propuštěn na základě Lukašenkovy milosti. Po Pratasevičově zatčení opoziční osobnosti naznačily, že mohl být ve vězení zlomen mučením.
Lukašenkovy překvapivé výroky by mohly souviset se skutečností, že Bělorusko jedná s USA o ukončení sankcí, poznamenala DPA. Autoritářský vůdce nedávno propustil desítky politických vězňů.