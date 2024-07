Bidenovi se už nepodaří nic zásadního dokončit, soudí ředitel Knihovny Václava Havla

Je to začátek konce amerického prezidenta Joea Bidena, který bude čelit spoustě problémů, když se bude snažit ještě prosadit nějakou svou agendu. Tak v pořadu Události, komentáře zhodnotil Bidenův projev k ukončení prezidentské kandidatury vedoucí Katedry mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-American University v Praze George Hays II. Ani ředitel Knihovny Václava Havla Milan Babík nečeká, že by se Bidenovi během zbytku funkčního období podařilo něco zásadního dokončit. Elizabeth Allyn Woock z Katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Palackého v Olomouci soudí, že se Biden bude po odchodu z funkce snažit vytvořil svůj nový obraz a „budeme ho ještě určitě vidět.“

Biden má nyní povinnost vést přechod od své kandidatury ke kandidatuře Harrisové, míní Woock. „Udělal, co je správné, slušné a potřeba pro jeho Demokratickou stranu,“ sdělila. Pedagožka očekává, že stejně jako jiní bývalí američtí prezidenti bude mít Biden své místo na politické scéně, kde bude dále pokračovat, aby si vytvořil „novou tvář“. Bude proto podle Woock ještě určitě vidět.

Všichni už se nyní budou zaměřovat na současnou viceprezidentku Kamalu Harrisovou a na její kampaň do listopadových prezidentských voleb, předpokládá Hays. Ten si je jist, že Biden určitě není spokojený, že musel ukončit svou kandidaturu, ale „je přesvědčen, že dělá, co je nejlepší pro Demokratickou stranu a pro zemi“.

Zmínil, že pokaždé, když jsou v USA za posledních několik let volby, všichni říkají, jak je to dění kolem nich absolutně bezprecedentní a vše je stále polarizovanější. Ale toto jsou opravdu věci, které tu už dlouho nebyly a nikdo je nepamatuje, soudí o posledních událostech.

Všichni tři diskutující se shodli, že současná předvolební situace v USA se nyní výrazně změnila. „Najednou je to Trump, který je starý, a Harrisová, která je vitální,“ poukázal Babík na proměnu dřívějšího schématu – unavený Biden a vitální Trump. Domnívá se také, že „Harrisová přináší něco naprosto nového. Tím, že je to žena, také barvou své pleti a původem“.

Potratová politika a náboženství coby hlavní témata

Současná viceprezidentka by navíc mohla podle Babíka aktivizovat do voleb ženy zdůrazňováním tématu potratové politiky. Také Woock předpokládá, že to bude významná záležitost, o které se bude hodně diskutovat.

Hays soudí, že demokraté mají nyní oproti republikánům navrch, přinejmenším krátkodobě. Upozornil, že za změněné situace se jeví jako problematické, že Trump si vybral za svého kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance. S tím souhlasil i Babík, který řekl, že v potratové politice je Vance ještě radikálnější než Trump.

Woock dodala, že dalším výrazným tématem bude náboženství. Připomněla, že Harrisová je aktivní baptistka, která v církvi výrazně pomáhá. „Bude také aktivovat mladší voliče,“ doplnila pedagožka.