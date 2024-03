Biden se vymezil proti Netanjahuovi. Jeho přístup ke Gaze Izraeli škodí, tvrdí americký prezident

Ještě větší problém by měl Biden s útokem na Rafáh na jihu Gazy, kde ve velmi těžkých podmínkách přežívá přes milion lidí, především uprchlíků z jiných částí pásma. Prezident, že by takový útok považoval za překročení červené linie.

Od té doby Biden Izrael několikrát varoval, že kvůli zvyšujícímu se počtu civilních obětí v Gaze může ztrácet mezinárodní podporu. Vysoký počet obětí je podle něj v „rozporu s tím, co Izrael představuje“. „Myslím si, že je to velká chyba,“ dodal.

Americký prezident řekl, že je ochotný představit své názory na situaci přímo v projevu před izraelským parlamentem. Neupřesnil však, jestli do blízkovýchodní země skutečně znovu odcestuje. Izrael naposledy navštívil nedlouho po říjnovém teroristickém útoku.

Z dalších jeho slov ale není jasné, k čemu by se také červená linie vztahovala, protože zároveň hovořil o tom, že žádná neexistuje. Ujistil totiž, že Izrael bude mít dál podporu Washingtonu. „Je to červená linie, ale Izrael nikdy neopustím. Obrana Izraele je stále zásadní, takže neexistuje žádná červená linie, (po jejímž překročení) bych odřízl (dodávky) všech zbraní, takže by přišli o Železnou kopuli, která je chrání,“ poznamenal.

Při říjnovém teroristickém útoku Hamásu a dalších ozbrojených skupin na Izrael zahynulo na 1200 lidí, převážně civilistů. Dalších zhruba 250 osob ozbrojenci unesli do Gazy.

Izrael v odvetě zahájil ofenzivu v Gaze, kde na území menším než Praha žije přes dva miliony lidí. Velká většina z nich musela opustit své domovy. Důsledky ofenzivy nejsou zcela zřejmé. O obětech informuje teroristická organizace Hamás, která v Pásmu Gazy vládne, a její informace se v některých případech ukázaly jako zkreslené. V současnosti hovoří o více než 30 tisících obětí. Velká část úzkého pobřežního pásu je po měsících bojů v troskách a humanitární krize na místě se prohlubuje.

Biden dříve vyjádřil naději, že se podaří uzavřít příměří před začátkem muslimského postního měsíce ramadánu. V sobotu ale připustil, že se to nejspíše nestihne. Ramadán začne v neděli večer se západem slunce, prvním postním dnem bude pondělí.