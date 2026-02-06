Berlínské letiště je druhý den v řadě mimo provoz

Mezinárodní letiště u Berlína je v pátek kvůli mrznoucímu dešti opět mimo provoz. Letadla nemohou vzlétat ani přistávat, uvedla ráno mluvčí letiště. Kdy bude provoz obnoven, není v tuto chvíli jasné. Rušení spojů a velká zpoždění hlásilo Letiště Willyho Brandta Berlín Braniborsko (BER) i ve čtvrtek.
„Kvůli přetrvávajícímu mrznoucímu dešti nejsou aktuálně možné žádné vzlety ani žádná přistání,“ sdělila mluvčí v pátek ráno. Zaměstnanci zimní údržby se podle ní snažili po celou noc nanášet na letištní plochy odmrazovací prostředky, ale neúspěšně.
Ranveje a další plochy jsou tak i nadále pokryté vrstvou ledu. „Kvůli ochraně cestujících i zaměstnanců jsme na přechodnou dobu zastavili provoz,“ dodala mluvčí. Vyzvala, aby lidé pravidelně kontrolovali status svého letu.
Komplikace na silnicích i železnici
Kvůli mrznoucímu dešti už ve čtvrtek ráno letiště BER zastavilo všechny starty letadel, odpoledne je obnovilo. Stroje ale vzlétaly se značným zpožděním, několik desítek letů bylo zrušeno úplně. Večer letiště zastavilo provoz zcela, do rána se jej nepodařilo obnovit.
Německá meteorologická služba (DWD) varovala, že lidé na severovýchodě Německa, kde leží i metropole Berlín, musí v pátek ráno počítat s namrzlými chodníky a silnicemi, mrznoucím deštěm a špatnou viditelností kvůli mlze. V průběhu dne by se situace měla zlepšit.
Zimní počasí tento týden na řadě míst Německa komplikovalo dopravu na silnicích i na železnici. Dráhy například zrušily některé vlakové spoje mezi Berlínem a Hannoverem.