Němečtí lidskoprávní bojovníci za nápravu minulých křivd slaví po letech sporů vítězství. Berlínská ulice, která nesla jméno Mouřenínova (Mohrenstrasse), se nově jmenuje Antona Wilhelma Ama. Africký filozof a vysokoškolský učitel se do Německa dostal jako otrok ze západní Afriky v první polovině 18. století. Získal svobodu, vystudoval univerzitu a stal se prvním doktorem filozofie afrického původu v Evropě. Nový název dostane i zdejší zastávka metra. Naopak budovy české ambasády se změna nedotkne, její vchod je totiž v ulici za rohem.
Berlín kvůli kontroverzím přejmenoval Mouřenínovu ulici
3 minuty