Baltimore v přístavu rozjel „pozoruhodně složitou operaci“

Týmy záchranářů vyzdvihly z vody první kus zříceného baltimorského mostu, aby umožnily přístup člunů a remorkérů k místu neštěstí. Je to první krok v rámci složitého procesu znovuotevření zablokovaného přístavu, napsala agentura Reuters s odvoláním na informace od marylandských úřadů.

Ocelový silniční most se zřítil v úterý brzy ráno místního času, když do jeho podpěrného pilíře narazila kontejnerová loď. Velká část mostu se zřítila do řeky a zablokovala plavební kanál baltimorského přístavu. Při neštěstí zemřelo šest silničních dělníků.

Guvernér státu Maryland Wes Moore na tiskové konferenci rozvedl, že část ocelové konstrukce mostu severně od místa havárie bude rozřezána na kusy, které bude možné zvednou jeřábem na člun a převézt do nedalekého areálu. To podle něj umožní otevřít dočasný omezený plavební kanál. Odmítl uvést časový harmonogram této části odklízecích prací. Po dokončení této fáze prací bude možné do oblasti přesunout více remorkérů, člunů a lodí a dále urychlit práce.