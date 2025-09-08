Soud poslal na doživotí za mříže Australanku Erin Pattersonovou vinnou z vraždy tří příbuzných pomocí muchomůrek zelených a z pokusu o vraždu čtvrté osoby, informují agentury. Soud v Melbourne v pondělí ráno místního času uložil ženě minimální trest 33 let bez možnosti předčasného propuštění.
Australanka dostala doživotí za vraždu příbuzných jedovatými houbami
Teprve po uplynutí 33 let bude moci dnes padesátiletá matka dvou dětí smět požádat o podmínečné propuštění. Vyhlášení trestu bylo poprvé v historii státu Victoria vysíláno živě v televizi. Tato novinka podtrhuje enormní pozornost, kterou tento případ vzbudil po celém světě.
Pattersonovou už v červenci porota shledala vinnou, ale trest byl oznámen až nyní. Zahrnuje tři doživotní tresty odnětí svobody za vraždu a 25 let za pokus o vraždu. Tyto tresty si odpyká současně. Soud se usnesl, že žena úmyslně s pomocí jedovatých hub otrávila čtyři lidi, včetně svého tchána a tchyně.
Pattersonová z Leongathu nedaleko Melbourne na jihovýchodě Austrálie uspořádala 29. července 2023 rodinný oběd, kdy hostům servírovala hovězí Wellington. Jde o anglický pokrm ze svíčkové, která je zapečená v listovém těstě s houbovou nádivkou. Tři z hostů krátce nato zemřeli na následky otravy vysoce jedovatými muchomůrkami, jeden z pastorů, který seděl u stolu, přežil, ale byl těžce nemocný.
Houbě, jejíž vědecký název je Amanita phalloides, se také přezdívá klobouk nebo kalich smrti. Je totiž je považovaná za nejnebezpečnější houbu Evropy a Severní Ameriky.
Pattersonová byla několik měsíců po úmrtích zatčena a její dům prohledán. Od té doby byla ve vazbě. Vždy popírala, že by jedovaté houby do jídla zpracovala úmyslně.