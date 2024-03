Agrese nás neumlčí, vzkazuje oděská opera a nepřestává hrát

Oděsa je pravidelně terčem ruských útoků, hudba přesto neutichá. Měsíčně operní a baletní soubor odehraje asi dvě desítky představení. „Na jevišti cítíme, že se lidé chtějí přenést do jiného světa,“ říká další sólistka Zoroslava Dolhaová.

Válka je v místní opeře přítomná v době představení každou minutu. Vedení muselo pro diváky snížit kapacitu na třetinu, aby se v případě ruského útoku lidé vešli do krytu. Opera nikdy nezamyká, pod zemí se mohou schovat i lidé z okolí.

„Tři měsíce jsme žili jen s kufry, jen jsme přemýšleli, zda půjdeme do zahraničí, nebo do západní Ukrajiny, bylo to děsivé,“ vzpomíná operní sólista Oleksandr Prokopovič. Většina zůstala a místní podporovala koncerty pod širým nebem i zpěvem při stavbě zábran. „S kamarádem jsme chodili na pláž, plnili pytle pískem a u toho jsme zpívali. A lidi se hned nahrnuli a cítil jsem, když zpívám, že jsme silnější,“ líčí Bohdan Pančenko, rovněž sólista oděské opery.

Odhodlání však přineslo i oběti. Na frontě padl zdejší baletní sólista. Navzdory nepolevujícím útokům na přístav má soubor jasno: umění agrese nikdy neumlčí.