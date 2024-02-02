Ситуація в українській бізнес-сфері

Щоб відновити українську економіку, усі українці мають повернутися з-за кордону до країни. За словами президента Конфедерації роботодавців України, окрім авіанальотів та тривог бізнес потерпає від нестачі робочої сили, а також від скорочення продажів. Про це Олексій Мірошниченко розповів редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.