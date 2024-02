Ситуація в українській бізнес-сфері

Situace v ukrajinské podnikatelské sféře

Pro zotavení ukrajinské ekonomiky by se podle tamní Konfederace zaměstnavatelů museli všichni Ukrajinci ze zahraničí vrátit do země. Ukrajinský byznys se podle prezidenta svazu zaměstnavatelů potýká kromě náletů především s nedostatkem pracovních sil a také se sníženým odbytem. Oleksij Mirošnyčenko to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.