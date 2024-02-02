Ситуація в українській бізнес-сфері

Vitalija Tokarčuková
před 1 h hodinou|Zdroj: ČT24
Ситуація в українській бізнес-сфері (zdroj: ČT24)

Щоб відновити українську економіку, усі українці мають повернутися з-за кордону до країни. За словами президента Конфедерації роботодавців України, окрім авіанальотів та тривог бізнес потерпає від нестачі робочої сили, а також від скорочення продажів. Про це Олексій Мірошниченко розповів редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.

Situace v ukrajinské podnikatelské sféře

Pro zotavení ukrajinské ekonomiky by se podle tamní Konfederace zaměstnavatelů museli všichni Ukrajinci ze zahraničí vrátit do země. Ukrajinský byznys se podle prezidenta svazu zaměstnavatelů potýká kromě náletů především s nedostatkem pracovních sil a také se sníženým odbytem. Oleksij Mirošnyčenko to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.

Vydáno pod
SpeciályУкраїнські журналістки працюють на Чеському телебаченні