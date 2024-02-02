Щоб відновити українську економіку, усі українці мають повернутися з-за кордону до країни. За словами президента Конфедерації роботодавців України, окрім авіанальотів та тривог бізнес потерпає від нестачі робочої сили, а також від скорочення продажів. Про це Олексій Мірошниченко розповів редактору Чеського телебачення Віталії Токарчук.
Ситуація в українській бізнес-сфері
Ситуація в українській бізнес-сфері (zdroj: ČT24)
Situace v ukrajinské podnikatelské sféře
Pro zotavení ukrajinské ekonomiky by se podle tamní Konfederace zaměstnavatelů museli všichni Ukrajinci ze zahraničí vrátit do země. Ukrajinský byznys se podle prezidenta svazu zaměstnavatelů potýká kromě náletů především s nedostatkem pracovních sil a také se sníženým odbytem. Oleksij Mirošnyčenko to řekl redaktorce České televize Vitaliji Tokarčukové.